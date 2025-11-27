1.25兆特別預算納台美共研武器裝備 中科院的6家「外援」成先鋒

今年9月18日，中科院在台北國防航太展首日，宣布與美商Anduril、諾格等6家歐美軍工大廠，簽署採購合約及合作備忘錄(MoU)。(記者方賓照攝)

〔記者陳治程／台北報導〕總統府昨(26)日正式宣布高達1.25兆台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，引發外界熱議；而整體預算的七大內容高度集中在與「台灣之盾」防禦體系有關的防空飛彈、遠程精準火箭和整合指管等項目，而這些大型裝備的籌購，未來將有賴中科院今年9月結盟的六間歐美「外援」，加速我國建構現代化戰鬥部隊。

行政院會今(27)日上午通過國防部規劃的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及預算規劃，後續將送立法院審議。根據總統府昨日公布內容，這筆新台幣1.25兆的歷史性軍購特別預算中，包含了防空、反彈道及反裝甲飛彈，精準火砲，遠程精準打擊飛彈；另有無人載具及其反制系統，、AI輔助及C5ISR系統、台美共研／採購裝備系統等7大類武器。

廣告 廣告

而在台美共同研發、採購裝備系統部分，國防部戰略規劃司司長黃文啟中將今日指出，為提升我國防衛作戰持續能力、作戰量能，未來將開闢兩國共同研發及採購合作，藉此加速籌獲國軍迫切需要的關鍵武器儎台及彈藥，並導入新興科技，有效強化整體作戰能力。

今年9月，中科院於台北國際航太暨國防展首日，正式與美商安杜里爾工業(Anduril)、空境(AeroVironment)、海事戰術(MARTAC)、諾格(Northrop Grumman)，以及加拿大Airshare、義大利Leonardo DRS美國分公司共6間軍工大廠，相互簽署採購合約及合作備忘錄，創下我國國防工業和國際結盟的全新里程碑。

圖為與中科院簽約合作的美商MARTAC Muskie M18小型多用途自主無人艇，由我國志伸公司負責代理引進。(本報資料照，記者陳治程攝)

細看上述6間「外援」與中科院的合作範疇，除義國廠商助銷我M60A3戰車升級方案外，美廠諾格的IBCS系統將助我防空體系整合，安杜里爾的Lattice平台、梭魚500飛彈等關鍵裝備也是我建構有－無人作戰架構基礎；空境和海事戰術的攻擊無人機、無人艇更將在前述成果上奠基，成為我陸、海軍的作戰先鋒，Airshare的反無人機則會強化我國反無人機硬殺能量。

【看原文連結】

更多自由時報報導

無人機不只軍用5萬架 龔明鑫：加跨部會5萬訂單 10萬架讓廠商練兵

台灣追加國防預算 美國務院表歡迎：支持獲取關鍵防衛能力

海鯤號今晨浮航出海 奮進魔鬼魚打頭陣 可望今明兩天連續海試

攻擊無人機／艇、機納1.25兆特別預算 還可望買V-BAT無人機

