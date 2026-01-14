1.25兆特別預算高比例非軍購？國防部回應了

▲民眾黨主席黃國昌舉行記者會說明訪美行程。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌今（14）日舉行記者會表示，行政院去年提出的1.25兆國防特別預算中，只有3000億是對美軍購，其他相當高的部分並非軍購項目。對此，國防部回應表示，1兆2,500億元經費，籌購精準火砲等七類裝備，其中國內產製部分約3千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

黃國昌日前率團閃電訪問美國華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員進行面對面會談。黃國昌今日上午6時抵台，隨即在民眾黨中央黨部舉行記者會，報告訪美內容。黃國昌表示，行政院去年提出的1.25兆國防特別預算中，只有3000億是對美軍購，其他相當高的部分並非軍購項目。

黃國昌強調，從美返國後更加堅決反對政院版本的軍購特別預算條例，下週一國防部到立院外交及國防委員會做完秘密會議專報後，民眾黨會再提出黨團的版本。



國防部今日回應表示，因應中共近年對我複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1兆2,500億元經費，籌購精準火砲等七類裝備。其中國內產製部分約3千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。



國防部說明，《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍購案正加速內部審查。

國防部指出，對相關品項規劃，均經過縝密、科學分析；惟具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦之特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專報。

