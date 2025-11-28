1.25兆特別預算 在野立委要賴國情報告 總統府回應了

國防部長顧立雄（右起）、國安會祕書長吳釗燮、行政院長卓榮泰、總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府祕書長潘孟安及經濟部長龔明鑫等人26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後宣布為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，未來8年將投入1兆2500億元經費打造先進防衛作戰體系。（資料照片/范揚光攝）

賴清德總統日前透過外媒拋出8年1.25兆元的軍事採購特別預算，並在國安會議後親上火線召開記者會向國人說明，部分在野立委主張賴清德赴立法院國情報告。總統府發言人郭雅慧今（28）晚表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，他們都願意努力。

郭雅慧表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，他們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

郭雅慧指出，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

民進黨政策會執行長吳思瑤也說，國防國安是總統憲法職權，也是國家現階段最重要迫切的議題，所以這是國情報告的好題；強化國防促進國安，相信總統願意盡一切的努力，爭取國會支持，並向社會說明。

不過，吳思瑤也提及，今年6月賴總統邀集在野領袖進行「國安簡報」，就是期待「朝野和解，國安優先」，只可惜當時總統的用心良苦未獲在野黨善意回應，破局了。藍白強推的國會擴權被宣告違憲，因此國情報告不得逾越憲法規定，必須符合憲法所定程序。

他呼籲朝野是在「支持強化國防」的基礎之上，開啟朝野理性對話，更向世界傳遞台灣朝野團結守護和平的訊息，而不是以「反對」為前提，以政治攻擊為設定，讓政黨利益凌駕國家利益。

