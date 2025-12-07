1.25兆特別預算 維持費上看4.5兆

賴清德總統11月宣布，未來8年將投入1兆2500億元經費打造先進防衛作戰體系。（本報資料照片）

賴政府欲編列1.25兆國防特別預算，將來所需的作業維持費，評估約需3倍預算；後勤專業的退將表示，雖然現在還未公布1.25兆的採購項目，每項武器的作業維持費編列時程與經費有個別差異，但以20年全壽期言，整體預算估將達4兆到4.5兆元，而作業維持費不能編入特別預算，如此龐大經費，國防預算如何規畫，在審查1.25兆特別預算時，國防部應向立法院說明。

有關1.25兆特別預算的作業維持費問題，前陸軍司令李翔宙說，現在國防預算編列全亂了套，都是先說一個數字，再叫下面編，完全違反程序；至於龐大的作業維持費，一定是挖東補西，且那時已非賴政府執政了。

軍火界有句名言，買武器，只是喝湯，後勤維修賺的錢，才是吃肉。因為生產，只能賺一次，賺維修的錢，可賺一輩子，直到武器報廢。

退役軍方人士說，軍火商布局不僅是賣裝備，主要是後勤與技術費，以長程預警雷達而言，買武器花300多億元，但5年維持費就要100多億元，從成軍到現在，付的維持費可能已夠再買1座雷達了。

他說，外傳1.25兆包括增購愛國者飛彈項目，維修與性能提升的費用都非常貴，而且不管是長程預警雷達或愛國者飛彈，高階維修都掌握在美國手中，台灣根本不能碰，美方開多少價，台灣只能照付。美商雷神公司向美軍方認罪，承認浮報，並賠償台灣，即是案例。

據了解，1.25兆國防特別預算，數字是逐漸增加。最初規畫僅約6、7000億，後來約9000億，而「美台國防工業會議」於10月19日至21日在美國馬里蘭州舉行，與會的綠委王定宇當時透露1.3兆元，與賴總統11月26日公布的1.25兆相當接近，藍委質疑王定宇何以能「料事如神」。

更妙的是，王定宇說，執行期程預計7年，國防部長顧立雄也在立院公開證實「確實是分7年」，但賴總統卻宣布8年，可見國防特別預算並非軍方事先做出完整的建軍規畫，而是隨美方給項目而一再加碼。

軍方官員表示，1.25兆國防特別預算，還是要看採購項目才能進行作業維持費規畫，無論是台美軍售或是採購中科院裝備，或是商購，有的是有2年零附件與保固，有的是第1年就要開始編列維修。

這位軍官擔心的是，我向美採購且延宕的武器，現在陸續交貨，將來又有新購武器交貨，不到數年，作業維持費合在一起，將達高峰期，國防預算額度根本吃不下。