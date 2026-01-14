1.25兆究竟要買什麼？顧立雄確定下周赴立院報告了

民眾黨主席黃國昌訪美返台後，今（14）日表示行政院提出的1.25兆軍購特別條例，有相當高比例不是對美軍購，並呼籲與預期國防部在下周至立法院，透過秘密會議方式進行報告。而民眾黨團主任陳智菡也貼出立院議程，指出民進黨籍召委王定宇已確實安排邀請顧立雄，專案報告軍購特別條例的規劃。

​黃國昌表示，他訪美時向美方清楚表達，美國國務院直到去年12月17日，才公開合計約3500億的5項軍購，台灣人才知道要買什麼東西，這樣的程序他完全沒辦法接受，立法院要審議前連軍購內容是什麼都不知道。

黃國昌提到，國會本來就應該先知道內容，這樣的民主原則，美方充分理解而且同意，民眾黨呼籲也預期，國防部在下周會到外交國防委員會，透過秘密會議方式，報告1.25兆所涵蓋的範圍跟項目。

​​​黃國昌說，這1.25兆有相當高比例不是對美軍購，未來美國在進行海外軍售的民主程序後，軍購是近是遠沒辦法預期，但還會有進一步通知。

而陳智菡則在臉書貼出立法院外交國防委員會的議程排定，可看出民進黨籍召委王定宇已安排，邀請顧立雄於19日就「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例規劃執行案項」進行專案報告，並備質詢，並標示「機密」，採秘密會議方式進行。

陳智菡說，黃國昌率團赴美，告知美國政府官員，賴清德政府一直黑箱遮蓋1.25兆軍購特別條例後，民進黨終於要來報告了​。

