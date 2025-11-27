1.25兆護和平？徐巧芯嗆賴：F-16V先來一架

▲中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德26日宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，預計2030年前目標達 GDP的5%。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德26日宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，預計2030年前目標達 GDP的5%。賴清德隨後也在臉書表達立場。國民黨立委徐巧芯留言嗆，「F16-V買這麼久了，要不要先來一架？」

徐巧芯問賴清德，怎麼沒有呼籲付款但貨未到的武器要儘速來台灣？F16-V買這麼久了，要不要先來一架？海鯤號都要開始罰錢了，海測都沒有完成更不用說交艦，要不要先做好？《軍人待遇條例》都通過了，為了讓離退人數減少、加入軍旅者提升，要不要先依法行政？

賴清德說，在中國所有併吞台灣的劇本中，最具威脅的不是武力，而是「放棄」。有人錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。但歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口。

賴清德說，守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任，我們只能團結，也必須團結，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由。

