1.25兆買武器能到貨？郭正亮揭美方恐有暗示

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前投書宣布計畫8年投入1.25兆國防特別預算，並稱中國以2027年完成武統的準備為目標，引發社會熱議。對此，前立委郭正亮昨（1）日質疑，台灣投入400億美元買武器，綠營要怎麼保證拿得到貨？買彈藥不能說沒有用，但美國是不是在暗示：以後幫不上忙，你要趕快囤貨？

郭正亮昨上《大新聞大爆卦》表示，國防特別預算這個議題，國民黨質疑要保證拿得到貨？有打到要害，這是一種打法，同時要再打另外一個議題：保證軍人加薪，因為這是國民黨已經通過的法案。這2個先做到，再來討論1.25兆國防預算。

郭正亮質疑，要怎麼保證，投入400億拿得到貨？他認為這題民進黨也不知道怎麼回答，而且拿不到貨的機率滿高的，因為以他對美國軍事的了解，美國會搞什麼防衛韌性，每年50億彈藥，都是賣庫存貨，都是當年的標價。

郭正亮指出，比如說現在賣給你10年前的導彈，就用現在的價格，所以做帳的時候，他是會賺到錢，因為美國是全球的霸主，所以在很多外交跟軍事的事情裡，是有很多油水的。

郭正亮更質疑，不然為什麼要這樣賣？為什麼1年50億？到時候倉儲貨就拿出來，用現金價賣，中間有差價，不知道他們怎麼做帳？這些東西有沒有用？買彈藥當然不能說沒有用，但基本上都是我們已經買過的東西，只是增加存量。

郭正亮認為，這背後隱含著什麼？可能是：「以後我照顧不到你，所以你要趕快囤貨！」、「以後台海如果真的作戰，我幫不上忙了！」這暗示性滿強的。

