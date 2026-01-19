1.25兆購七類武器 抓包昌帶走機密資料3／1.25兆軍購逾千億買愛國者 專家：可能往南部部署

國防部編列1.25兆元上限的軍購特別預算，今天(1/19)向立法院國防委員會進行機密報告。傳出軍購項目，扣除美方已經知會美國國會的5項軍售案，還有4項未宣布，而其中2項預估是美方對台軍售愛國者飛彈，以及國家先進地對空飛彈系統(NASAMS)等；這兩項軍購，都在總統賴清德想推動的「台灣之盾」構想中，愛國者飛彈增購案，更可能是千億元起跳的大案。

國軍九鵬基地試射愛國者飛彈，伴隨著濃濃煙霧疾射而出，精準命中空中靶機，還有NASAMS國家先進地對空飛彈系統，這兩項武器堪稱打造台灣之盾的「中流砥柱」，傳出國防部所編列1.25兆元的軍購特別預算就包含這兩項。

全球防衛雜誌社採訪主任陳國銘：「先部署在北部地區，防守台北的政經要樞，當然後續的話，其實會將發射單位擴展到南部針對比較高階目標，譬如說敵方所射擊過來彈道飛彈，極音速飛彈等等，都有可能攔截到比較次一階的部分，譬如說傳統戰機或是說其他巡弋飛彈，可能交由天弓三型飛彈來防守，比較中程的防空部分，可能交由NASAMS飛彈來防守」。

就目前國防部1.25兆特別條例規劃，執行年限從2026到2033年間，當中約3000億餘元在台產製，其他9000多億向外採購，而目前美方宣布的5項軍售案約3000億餘元，另外，國產自製約3000億餘元，換句話說，還有6000億元裝備是對美軍售與商購項目，愛國者飛彈的增購案更是千億元起跳的大案，包含NASAMS在內，是構成台灣之盾不可或缺的項目。

陳國銘：「愛國者，它很好用，但是它有一個缺點是說，目前還沒有跟我們的天弓三型飛彈做整合，那我們期許中科院再加把勁」。專家呼籲，重點是買來的飛彈還得跟國內自製的天弓、天劍等飛彈系統整合，也才能有效發揮刺蝟島的戰略目標。

