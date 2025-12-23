1.25兆軍費條例第4度封殺

藍白立委挾人數優勢表決，新台幣一點二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，再度在程序委員會遭到封殺。 （中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院程序委員會二十三日開會排定二十六日至三十日院會議程，在藍、白立委聯手挾人數優勢，第四度封殺行政院所提、總額新台幣一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，未排入廿六日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查。

對此，政院發言人李慧芝表達遺憾，呼籲立法院儘速進行實質審查，切勿延宕重大國防政策與國家自我防衛能力的提升。

行政院會在十一月二十七日通過預算規模新台幣一點二五兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，送立法院審議，但從十二月二日起，在立法院程序委員會中表決未過，無法付委審查。

立法院程序委員會開會，排定二十六日至卅日的院會議程。報告事項部分，經表決後，藍白分別提出的彈劾總統案，改列為議程報告事項第二案、第三案；另有關議程草案增列第五十八案至第七十六案，即民進黨立委所提立委赴中需納管的兩岸人民關係條例、港澳關係條例，與行政院所提財劃法部分條文修正草案、強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，暫緩列案，其餘均照議程草案及增列報告事項通過。

過程中，朝野立委發生口角衝突，民進黨立委王義川指國民黨說要加強中華民國國防，實際上卻不敢排案，根本笑死人；國民黨立委羅智強反指真正卡案的是總統賴清德，因為賴總統不敢到立法院報告並接受質詢，是賴總統自己在卡軍購。