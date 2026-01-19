1.25兆軍購七大項目公開 採購各式無人機20萬架
立法院外交國防委員會今天舉行秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告軍購特別預算內容。下午國防部發布部分可以公開的資料。其中包括將採購各型無人機20餘萬架、無人艇1,000餘艘。另外對120公厘戰車砲、105公厘戰車砲、155公厘榴彈砲發射藥、30公厘機砲等彈藥，也要先外購以補足戰備存量與訓練需求。
國防部報告指出，此次特別預算採購項目中，屬於美國海外軍售（FMS）者，有五項已經進行知會國會程序。其他項目方面，美國國防部正加速內部審查。由於美方向國會提交之數額，為其最大可能供售範圍及額度。國防部雖已先期與美方針對作戰需求，完成軍購項量、金額等確認，後續將視立院核定額度，進行適度調整。
在項目方面，包括「精準火砲」：籌購M109A7自走砲60門，精準彈藥4080發，M992A3彈藥車60輛、M88A2救濟車13輛、榴彈及附屬裝備。「遠程精準打擊飛彈」：籌購M142海馬士多管火箭飛彈系統82套，精準火箭1203箱，戰術區域飛彈420枚。
「無人載具及其反制系統」方面，包括1,554架ALTIUS 700M反裝甲攻擊無人機（滯空彈藥）、478架ALTIUS 600ISR。濱海監偵型、濱海攻擊型，沉浸、投彈、自殺等各類無人機總數20餘萬架、無人艇1,000餘艘。另外還有各類無人機反制系統。
「防空、反彈道及反裝甲飛彈」方面，包括標槍飛彈70套1050枚，拖式2B飛彈24套1545枚，以及各式防空飛彈系統（含彈藥）。
「AI輔助與C5ISR系統」方面，包括「人工智慧決策支援系統」，以及「戰術網路及部隊快速情資分享應用套件」。
「強化作戰持續量能相關裝備」方面，因應戰時高消耗，將擴增軍備產線，籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型裝甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等。添置機動阻絕器材，提升戰場阻絕能力。在產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目：包括120公厘戰車砲彈、105公厘戰車砲彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。
「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」方面，採購雙方共同研發及採購合作之裝備、系統，以獲取新興科技系統，俾強化作戰韌性及提升不對稱戰力。
