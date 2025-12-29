1.25兆軍購不能拖「坦白講還不夠」應對中共威脅 軍方高層：不是「投下去就無敵了」

美國陸軍M109A7自走砲配備1門155公厘口徑的榴彈砲，可搭配「神劍」導引砲彈。取自貝宜系統官網（BAE SYSTEMS）



國防部11月底提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，至今仍被卡關，明年度國防預算也都還未審議，軍方高層日前指出，包括國防預算與軍購條例擬匡列1.25兆，「沒有一分錢是浪費的」，若要應對中共可能要宰制第一島鏈、侵略台灣的話，「坦白講還不夠」，軍購特別條例中包括強化韌性、不對稱戰力等項目，都有急迫性需要短期建立，「已經晚了、不能拖！」軍方高層直言，若這7-8年包裹下來，也只提供基本防護能力，這筆經費「不是投下去就無敵了」，在中共軍力不斷擴張的情況下，台灣但若不投資強化國防的話，就連基本保護自己的能力都沒有。

在日前一場會議當中，軍方高層首先點出包括最新版《中國軍力報告》、《美國國家安全戰略》報告、《2026年國防授權法》（NDAA 2026）、「豪豬法案」以及知會美國國會的軍售清單等5份重要文件，不僅清楚指出中共侵略台灣意圖，更強調最新版《中國軍力報告》很清晰的指出中國軍力已擴張至第一、第二島鏈，甚至投射武力到其他地方，最新式的彈道飛彈（導彈）甚至危及美國本土；而對於中國在印太區域的軍事擴張，美國尋求的是嚇阻（deterrence），並非常清晰地指出，中國目標是宰制整個第一島鏈跟印太地區，因此，介於連結東北亞與東南亞區域關鍵位置上的台灣，是中國首要宰制的目標。

美國最新《中國軍力報告》與《國家安全戰略報告》明確指出中國侵略台灣、宰制第一島鏈的野心。資料照為中國海軍航空母艦山東艦，與飛彈驅逐艦延安艦、湛江艦及飛彈護衛艦運城艦組成的航母編隊，2025.7.03起訪問香港5天。路透社

軍方高層指出，因此，必須先從美國如何評估現在印太的戰略環境與背景，來了解台灣自身的建軍備戰規劃與預算。因為我們的建軍作戰的準備，都是在針對我們面臨的威脅，以及我們在整個區域裡面的戰略環境，所以要先把這個東西講清楚。「我們所有包括在這兩個預算裡面，年度預算跟特別預算，我們所做的事情都是有針對性的，沒有一分錢是浪費的，坦白講甚至可能還不夠！所以先把這個環境講清楚。」軍方高層強調。

中華民國空軍F-16AM單座戰機開始測試BRU-57/A智慧掛架。粉專「IDF經國號」授權使用

熟稔國際戰略與安全事務的軍方高層強調，把最新版《中國軍力報告》、美國國家安全戰略報告兩份文件連起來看，就能非常清楚的勾勒出台灣在世界中面臨的戰略圖像，結論就是美國及其友盟國家，必須要共同守住位於第一島鏈關鍵位置的台灣，才能阻止中國突破第一島鏈，因為一旦中國突破第一島鏈，第二島鏈很可能也守不住。

軍方高層接續分析，在這樣的圖像之下，美國NSS特別點出台灣跟澳洲都要保持很高的軍費，目前澳洲不到GDP占比的2%，而台灣今年是2.32%，今年編列的民國115年的國防預算加上特別預算是達到GDP占比2.47%，希望往後是不斷增加。

由於今年國防部強調以北約的標準（NATO standard）來編列國防預算，軍方高層指出，北約國家的標準，其國防預算達到GDP占比5%，其中有3.5%是核心防衛項目（core defense），另外1.5%是其他項目。聚焦在核心防衛項目分析，「看我們能幾年內能達到GDP占比的3.5%，我們是有這個承諾（commitment）、也有想一步一步要達到3.5 %，但這不是數字的問題、不是百分比的問題，而是你要做什麼？」

軍方高層強調，在中國這樣的威脅底下，對整個第一島鏈宰制（Domination）的爭奪底下，台灣應該怎麼樣防衛自己，這個才是真正的問題。所以不是「要不要」增加軍事預算、強化國防的問題，「當然要！怎麼不要？」因為台灣過去的國防，跟未來要做好這件事情所應該具備的能力，其中有很大的差距，必須實實在在的去面對。

美國2025.12.17宣布對台軍售包括與美國陸軍相同最新型的M109A7自走砲。取自US Army

另外，軍方高層也指出，從這一次於當地時間12月17日美國國防部知會國會對台8項軍售的意義，要從這個角度去看，包括出售M109A7「帕拉丁」（Palladin）自走砲給台灣的意義，「它可以沿路打擊，這個就是第一島鏈的遏制，所以從這個角度來講，我們現在不僅要防衛我們自己，同時我們也有一個一個責任（obligation），跟所有的第一島鏈國家一起來落實阻止中國對整個第一島鏈的宰制。而且是從我們開始（starting with us），從維持台灣現在的現狀開始，」我們不要失去台灣的現狀。

軍方高層進一步強調，因此，「我們的肩上的責任，我們很清楚，不僅是對我們自己的納稅人，對我們台灣的生活方式，對我們所珍惜的價值、我們的體制還有更大的，是整個區域和平與穩定，甚至是超越這些的價值。但同時這個事情，既符合我們自己的利益，也符合美國及其有盟國家共同的利益。」

軍方高層坦言，維持一個穩定跟和平的印太，「也是有利於中國發展的、有利於中國人民的發展，有利於所有的人，所以我們阻止這件事情（中國宰制第一島鏈）的發生，事實上是有利於所有人，這是我們肩上的責任，當你不這麼做， 你就是容許或者是放縱這一個壞的趨勢繼續往前推，就是不負責任！」

中國解放軍東部戰區2025.12.29公布繞台軍演範圍，要求船機勿入。翻攝新浪網

不過，截至12月最後一週，明年度國防預算尚未審議，特別軍購預算也無法付委，在野黨還以沒有軍購內容細節為由，拒絕交付外交及國防委員會審查，對此，國防部該如何應對？

軍方高層官員指出，由於行政一體，因此國防部的立場與行政院一樣，希望爭取立法院朝野支持，儘速付委審查。「坦白跟各位說，我們同仁很辛苦，他們都已經去跟委員們的辦公室做解釋，這些該做的事情我們都有做，我們沒有偷懶。」但是立法程序上現在是應該審議「特別條例」，立法院要基本上同意國防部這個方向，才有辦法提預算。提出預算時，才有辦法做具體項目說明，這理論上立法院還沒有同意，「我怎麼有辦法去說明具體的項目呢？這是不符合這個邏輯的。」

軍方高層強調，說明國防預算、軍購預算內容，要符合立法程序，並向立委們喊話「只要排進去、付委，國防部就可以公開的說明了，給我們一個機會說明嘛！我們願意在立法院的監督下，謹慎的編列預算，我們也願意接受各黨派的監督，本來就是我們應該做的事情，但是給我們一個機會，我們可以說明，沒有問題，要符合這個程序。」

另一位軍方高層官員補充說明，以立法院剛通過不久的行政院國土安全韌性與提升經濟韌性的特別預算，一開始行政院是規劃4300億，接下來台電被砍掉了1000億的補助預算，然後加了2300億的普發現金，就改變了整個原本行政院的整個特別條例與預算的結構。而特別預算會定一個上限的原因是，規劃單位我們會就實際的狀況、依照是先算好的額度，當然考量到通膨、匯差跟其他衝擊因素，所以會有一點點的緩衝空間（buffer），「但是原則上，條例一旦確定了金額，部會才有辦法去確定裡面的項目是什麼，而且條例一通過，十天之內 部會就得送預算書表，那就非常細了！」官員強調。

強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例仍卡在立院程序委員會，未能排入議程，無法交付外交及國防委員會審查，資料照為召委翁曉玲主持會議，執政黨立委表達訴求希望爭取付委。李政龍攝

軍方高層官員也說明，這是為什麼上一次國土安全與經濟韌性條例，黨團協商版一通過，這5300億通過，不到10天的時間，所有的委員已經都知道裡面有一些內容，甚至開始去盯那些裡面，他們認為非常細的、不合理的。官員坦言，「其實如果說大家願意的話，中間的時差只有10天不到，很快的可以看到所有細的東西，甚至剛剛知會國會的M109A7等這幾個案子，可以細到裡面用的是什麼子裝備。」

因此，軍方高層強調，目前要進行特別條例階段付委與審議階段，應該不至於有此迫切性，要國防部現在去向立委說明細項，但結果到最後立法院不是給我1兆2500億元，而是給我1兆元的話，那軍購的所項目內容就都變了，那要國防部去前面解釋一個連「天花板」（celling）都還沒有過的東西，「那不是不太合邏輯嗎？」

另一位軍方高層指出，進入預算審議階段，項目內容都會清楚呈現與說明，但是目前的軍購項目是急迫需要的，必須在短期內建立的戰力，包括不對稱作戰與強化韌性，如果沒有這7到8年以特別預算包裹下來的話，將無法達到應對中國軍力的威脅。而且，這特別軍購預算坦白說，只提供基本防護能力，並不是這一筆錢投資進去就「無敵了」，但若不投資，連基本保護自己能力都沒有，因此呼籲立法院給予付委、進行審議的機會，來防止中國武力改變台灣的現狀。

