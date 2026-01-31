1.25兆軍購仍未付委 盧秀燕稱國安至上「支持適當增加國防支出」

針對軍購案，台中市長盧秀燕今（31日）受訪時回應。（資料畫面）

行政院提出8年期上限1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野黨多次封殺，草案至今仍未付委。台中市長盧秀燕今（31日）表示，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，但買的東西對國家國防有無幫助，相信立委都會審查。

藍白在立法院會以人數優勢，將民眾黨團自提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案順利付委，但行政院提出的1.25兆元軍購特別條例草案仍遭藍白封殺，未交付委員會。

台中市長盧秀燕今（31日）前往市黨部投票中常委選舉，會後被問及軍購案時表示，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，「但應該要買哪些東西，買的東西是否對我國國防幫助」，相信立委會加以審查。

另外，美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯與處長谷立言近日接連拜會台中市長盧秀燕，外界關注是否提及軍購。對此，盧秀燕僅回應，台中與美國間有非常深厚的情誼，往來密切，這兩次會談都很順利，交換議題廣泛。





