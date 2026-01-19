1.25兆軍購內容曝光！國防部公開7大項目、5種已知會美國會

國防部。李政龍攝



立法院國防外交委員會今（1/19）日邀請國防部報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」秘密會議，國防部會後公布可公開的資訊內容，1.25兆特別預算預計購買的7大項目，其中有5種裝備已經知會美國國會。

國防部說明，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」規劃於2026年至2033年，投入1.25兆2,500為上限金額，籌購精準火砲等7類裝備，盼能建構防衛體系、打造「台灣之盾」；引進高科技與AI、加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈。

廣告 廣告

國防部指出，特別預算所採購的相關項量都是依敵情威脅研判，前瞻未來戰場景況與科技發展，經過嚴密分析，籌獲後將達成空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠距精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益等7大目標。

項目包括「精準火砲」，將籌購M109A7自走砲60門，精準彈藥4080發，彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈及附屬裝備；「遠程精準打擊飛彈」籌購海馬士多管火箭飛彈系統82套，精準火箭1203箱，戰術區域飛彈420枚。

「無人載具及其反制系統」部分則有ALTIUS-700M 1554、ALTIUS-600ISR 478架等反甲型無人機飛彈系統；濱海監偵型、濱海攻擊型，包括沉浸、投彈、自殺等各類無人機20多萬架、無人艇1000多艘，以及各類無人機反制系統。

「防空、反彈道及反裝甲飛彈」部分包括標槍反裝甲飛彈70套1050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚及各式防空飛彈系統，含彈藥。「AI輔助與C5ISR系統」則是人工智慧決策支援系統以及戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。

「強化作戰持續量能相關裝備」：包括因應戰時高消耗，擴增軍備產線，以籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等；另有機動阻絕器材，用以提升戰場阻絕能力；

產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目，包括120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。最後則是「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」，將採購台美共同研發及採購合作的裝備、系統，以獲取新興科技系統，俾強化作戰韌性及提升不對稱戰力。

目前規劃向美籌購武器裝備，目前已獲「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項進行知會國會程序，其餘內容正由美國國防部加速內部審查作業。

國防部也補充，軍售案知會國會金額為美方同意釋出的最大可能供售範圍及額度。國防部雖已先期與美方針對作戰需求，完成軍購項量、金額等確認，後續將視大院核定額度做適度調整。

更多太報報導

藍白欲自提1.25兆國防特別預算版本 顧立雄：沒有必要

揭中企投資「淪一張紙」！ 喬治亞前防長：中國經驗是預警 小國有巨鄰須加深民主結盟

獨家專訪／直諫台灣！歐洲議會議員示警：擋國防預算中國一定很高興