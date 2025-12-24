1.25兆軍購再遭立院封殺 邱毅批若通過「等同窮台賣台」
立法院程序委員會藍白挾人數優勢，4度封殺1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。國民黨前立委邱毅在臉書發文表示，台灣要的軍購是量力而為，若購買哪些武器、何時交付都搞不清楚，就同意接受美國的需索，是「典型的窮台賣台」。
國民黨主席鄭麗文22日前往東吳大學演講提及軍購議題，與學生進行對話。國民黨前立委邱毅對此表示「內心相當失望」，他指出，鄭麗文對軍購的立場其實相當清楚，台灣若一昧與中國進行軍備競賽，只會拖垮經濟與社會福利，無法真正換來台海和平與台灣安定，台灣要的軍購是「量力而為」，而非在美國壓力下，草率於立法院通過高達1.25兆元的「空白支票」。
邱毅說明，相關軍購內容至今仍充滿不確定性，包含購買哪些武器、何時交付、數量多少，在還不清楚的狀態下就要全民先埋單，就是「禍害台灣、窮台賣台」。邱毅強調，1.25兆軍購並不是小數目，而是眾多台灣民眾日夜打拼累積而來的民脂民膏。
針對嚴審軍購，邱毅認為這正是應盡責任「為人民看緊荷包」，而不是被貼上阻擋國防的標籤，這樣的監督角色，不是「混吃等死的青鳥」所能理解。鄭麗文在與這些學生的對話中「既辛苦又有功勞」，但要改變早已被意識形態固化的思維並不容易。
更多《鏡新聞》報導
鄭麗文東吳演講批副教授「無腦」 校友賴瑞隆：失格、失禮
校園演講被問統獨立場 鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」
蔣萬安只願稱「1219案嫌犯」 效法紐西蘭前總理拒給成名機會
