即時中心／高睿鴻報導

中國武統台灣的野心持續遞增，為厚植我國防禦力量，國防部積極推動「1.25兆軍購條例」交付立法院委員會審查，卻不斷遭在野黨封殺；不僅如此，在野陣營支持者也不斷拿「只給兩張A4紙」的網路梗大肆宣傳，質疑政府遲遲未清楚闡明軍購細項。為解決僵局，國防部長顧立雄今（19）日親赴國會，進行機密專案報告；下午，國防部更發表部分「可公開資料」，初步說明這筆預算將採購的7大項目、及其細項。

總結來說，國防部初步預計採購20萬架以上無人機、1000多艘無人挺；另也外購120公厘及105公厘戰車砲、155公厘榴彈砲發射彈藥、30公厘機砲彈藥等，除了補足戰備存量，也要滿足訓練需求。

廣告 廣告

據悉，此次先行公開的資料，主要涵蓋7個採購項目。首先是「精準火砲」，國防部將籌購60門M109A7、精準彈藥4080發；60輛M992A3彈藥車、13輛M88A2救濟車、榴彈及附屬裝備。

以及「遠程精準打擊飛彈」，共籌購82套M142海馬士多管火箭飛彈系統、精準火箭1203箱、戰術區域飛彈420枚。

至於「無人載具及其反制系統」，則有1554架ALTIUS 700M反裝甲攻擊無人機（滯空彈藥）、478 架ALTIUS 600ISR。濱海監偵型、濱海攻擊型，沉浸、投彈、自殺等各類無人機總數20餘萬架、無人艇 1,000餘艘。另外還有各類無人機反制系統。

以及「防空、反彈道及反裝甲飛彈」，則包括標槍飛彈70套1050枚，拖式 2B飛彈24套1545枚，以及各式防空飛彈系統（含彈藥）。

另還有「AI 輔助與 C5ISR 系統」，包括「人工智慧決策支援系統」，以及「戰術網路及部隊快速情資分享應用套件」。

至於「強化作戰持續量能相關裝備」，則是因應戰時高消耗，將擴增軍備產線，籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型裝甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等。添置機動阻絕器材，提升戰場阻絕能力。在產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目：包括120公厘戰車砲彈、105公厘戰車砲彈、30公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力 高能炸藥。

最後則是「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」，採購雙方共同研發及採購合作之裝備、系統，以獲取新興科技系統，俾強化作戰韌性及提升不對稱戰力。

原文出處：快新聞／1.25兆軍購到底買什麼？國防部正式釋出「可公開品項」 內容一次看

更多民視新聞報導

雨彈開炸！3縣市大雨特報 下到明天

軍購機密資料帶走慘遭砲轟！黃國昌稱：做文章大可不必

黃國昌竟「這樣」辯解 周軒怒嗆：康乃爾法學博士是花了30秒拿的？

