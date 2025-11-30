1.25兆軍購引爆秋鬥 逾百人喊反戰

今年秋鬥大遊行昨登場，集結逾百人喊出「反Lie求真，反戰求生」。（蔡佩珈攝）

賴清德總統日前宣布投入1.25兆國防特別預算，兩岸情勢再升溫，今年秋鬥集結逾百人喊出「反Lie求真，反戰求生」、「台灣要和平，不要變戰場」，批評高額軍購預算恐怕要讓台灣走向戰爭，近年兩岸交流停頓，彼此誤解、失去信任以及日益敵對的局面，也將台灣置於兵凶戰危的險境，強調台灣需要的不是「抗中保台」，而是要展開兩岸和平談判。

今年秋鬥大遊行昨從立法院群賢樓附近的濟南路出發，一路行經台北車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。秋鬥召集人黃德北強調，民進黨政府不斷提高國防經費，提出1.25兆元國防特別預算案，甚至計畫在2030年將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的5％，這種以戰備戰的做法非常危險，也嚴重排擠社福與教育的預算支出，所以他們喊出「反戰求生」。

黃德北提到，過去幾年，台灣對外貿易以大陸為主，這幾年刻意阻礙交流，對美輸出增加，使台灣與美國處於非常不對等的關係，更讓美國對台灣予取予求，他們主張兩岸貿易應成為未來發展重點。

國民黨主席鄭麗文參與活動時指出，勞保基金面臨破產危機，民進黨不敢改革，打算要撥補千億，如今提出軍購預算，顯得民進黨眼中的每年千億只是小CASE，好像台灣有金雞母會下蛋，鈔票隨便印，怎麼花都沒關係，這樣寅吃卯糧、不斷開芭樂票，不只是債留子孫這麼簡單。

鄭麗文批評，台灣勞工陷入寒冬多年，換不得當權者關愛，如今一次次天文數字的空頭支票，令人擔心能否換來台海安全與和平？和平是不可以倒退的底線，也是應團結捍衛的價值，呼籲大家跨越黨派、不分顏色，讓國際社會了解台灣人民愛好和平、要遠離戰爭。

暨南大學國企系副教授許文忠直言，台灣外匯多來自大陸，代表台灣用來買武器的外匯就從大陸來，難道有人會買武器來防備給他錢的人嗎？美國在台協會處長谷立言曾稱支持兩岸和平，任何一方應避免試圖改變現狀，代表美國未認為2027年就會打仗，賴清德稱1.25兆軍購能加強台灣防衛韌性，就是全世界最好笑的笑話。