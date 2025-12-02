1.25兆軍購惹議！賴清德願來國情報告 黃國昌：請履行承諾來「諮詢」

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德日前先對美媒投書，提出1.25兆的軍購特別預算，隨後才對國人說明，也稱願意赴立法院進行國情報告。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（2）日質疑，賴總統敢來國會面對這些質疑？他請賴清德履行承諾，來國會就要接受民進黨口中所謂的「諮詢」，審計長人事同意權怎麼做，賴總統來國會就怎麼進行。

黃國昌上午舉行記者會。（圖／民眾黨團提供）

黃國昌說，他覺得最重要的事情，就是請賴清德履行在2024年總統大選政見發表會所提出的承諾，他們要的，也是一般人民要的，就是請賴清德履行承諾，來國會就要接受立委的諮詢，他們強調是「諮詢」不是「質詢」，沒有關係，就用賴總統所講的諮詢，民進黨強調是諮詢，那沒關係。我們對審計長的「諮詢」是怎麼進行，就完全依照賴清德當初在政見發表會的主張，也是民進黨不斷澄清那是叫「諮詢」不是「質詢」，在審計長人事同意權的時候，諮詢是怎麼做，賴總統來國會我們就怎麼進行。

黃國昌也說，過去幾個月經常被問到是否支持國防預算，他對於一個不知道多少錢、不知道要做什麼的特別預算，真的無從回答是否支持，只能再三強調，我們支持國防自主但不支持貪腐與浪費，而且要求東西要能拿到，不然付錢是付心酸的？

黃國昌還說，現在總統宣布要編列1.25兆進行對美軍事採購，請問賴清德，這次特別預算1.25兆，賴總清德敢保證如期交貨嗎？敢保證可以形成即時戰力？敢保證這個高額國防預算支出不會排擠社福支出嗎？對於這些人民心裡大家共同有的疑惑，請問賴總統，2024年總統大選承諾願意來國會報告、接受立委諮詢的賴總統，敢來國會面對這些質疑？



