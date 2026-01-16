1.25兆軍購是台美完整討論方案！黃重諺駁黃國昌「2張A4紙」：有6頁清楚說明...建議多找國防、國安幕僚多累積資訊

近日藍白再擋1.25兆國防特別條例，民眾黨主席黃國昌快閃訪美面談軍購，返台稱「反對決心更強」，更說對美採購僅3000億，也引出美國在台協會（AIT）和美國國務院力挺國防打臉。對此，國安會諮委黃重諺今（16日）上電台節目《新聞放鞭炮》駁斥黃國昌「2張A4紙」說法，表白條例大概有六頁清楚說明。他也建議，黃需要多一些國防、安全議題的幕僚，幫助他把應該有的資訊和能力建立起來，去美國會比較容易聽懂對方官員的說明。

廣告 廣告

黃重諺指出，AIT處長谷立言去年11月曾發表「美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力」的聲明，清楚說明了美方的立場，而台灣強化國防一事，坦白說為整個印太島鏈的穩定安全，因此台灣在推動時美方非常關切。



黃重諺透露，1.25兆國防特別條例的相關項目，其實都是經過台灣和美方基於未來8年建軍的必要性和急迫性為前提，做出的編列。他表示，因此可以告訴大家沒有所謂「能拆成哪部分、另外處理」的情況，國防特別條例本身就是一個針對台灣需求的完整方案。



對於黃國昌快閃華府，黃重諺表示，台灣目前的半導體產業、股市表現在國際上越來越受矚目，整體國力也不斷上升，因此不論朝野的政治人物、尤其領導者確實要對外交或國防應該有進一步深切了解，在野黨主席若有機會多和台灣友盟如美國交流，都是正向且應該的。



黃重諺直言，從自身角度來看，會認為黃國昌需要多一些國防、安全議題的幕僚，幫助他把應該有的資訊和能力建立起來，去美國會比較容易聽懂對方官員的說明。他強調，純粹就工作而言，不同領域會需要多一些資訊累積，也許可以多跟美方的一些專家溝通。



不過，黃重諺提到，這週應該是第八次國防特別條例被藍白杯葛，不只賴政府，周邊國家也很擔心，包括美方在內都認為中國在印太區域頻頻行動，提升國防應該立刻進行，所以對於美方來說是願意跟藍白相互溝通。



黃重諺表示，據了解，美方會清楚告訴黃國昌為何要編列八年預算、需要哪些裝備；並駁斥，國防特別條例不是「僅2張A4」，大概有六頁說明。他也開玩笑稱，「我不知道是不是他拿錯版本了。」



黃重諺也指出，條例上非常清楚說明，如果後續國會通過條例立法，進到預算案，會標示所有需要的武器，如精準火砲、智慧決策系統、無人機等。他說，那些武器都將寫在上面，該機密報告的會報告，而美方近期陸續公布的軍售內容中，也包括國防特別條例相關的一些項目。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

更多放言報導

國安會諮委黃重諺臉書公開發文評濱崎步「無人演唱會」事件！批中國靠抹殺事實、羞辱個體將5000年文明「推回周口店山洞」

中國舉辦台灣光復80週年大會...黃重諺批「共產黨很愛對台人說教」！指台灣熬過50年殖民地、50年威權統治、38年戒嚴：人民當家才是真正光復