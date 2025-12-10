1.25兆軍購案再度遭封殺 賴清德：會讓台灣面臨更大的困難

面對中國在區域周邊升高軍事壓力、立法院程序委員會於昨（9）日再度直接將1.25兆元國防特別條例草案交付院會處理，也就是12日院會再戰，而且能不能排入議程都是變數，總統賴清德今（10）日表示，台灣是民主國家，內部政治競爭難免，但遇到外來威脅應團結一致對外，並呼籲在野黨理性務實面對國防特別預算，讓法案進入實質審查，而不是在程序委員會就將其封殺，否則在面對中國威脅時「會面臨更大的困難」。

賴清德強調，在中國對台施加壓力之際，周邊國家都在強化國防並推動區域合作，台灣一方面要保護自身安全，另一方面也有責任維護區域穩定，因此「必須提高國防力量，增加國防預算」，呼籲在野黨與立法院「理性務實面對這一筆國防特別預算」，不應該在程序委員會就將其封殺。

賴清德認為，國防特別預算應該進入委員會實質審查，讓立法委員與社會大眾都能清楚了解內容，社會可以選擇支持，也可以在審查過程中討論哪些部分應該刪減或調整，由各界依民意進行審查，而不是迴避國家在區域和平穩定上應負的責任。他強調，若台灣沒有善盡自己的責任，在面對中國威脅時會面臨更大的困難，強調「希望在野黨能夠清楚知道這一點」。

