1.25兆軍購案害台陷入「準戰爭狀態」？陸委會不認同：和平要靠實力非善意

面對中共頻繁侵擾台灣，總統賴清德日前提出，未來8年將投入1.25兆國防特別預算，強化國防任性、壯大國防產業，引起在野強烈批評。對此，陸委會發言人梁文傑今（27）日回應，兩岸關係緊張的責任在於中共，和平要靠實力，總是期待善意是靠不住的，前總統馬英九「總是把錯都先怪在自己身上」的邏輯非常不恰當。

梁文傑今日表示，「如果說兩岸之間關係緊張，我想責任是在中共，不是在台灣這邊」。（資料照）

針對賴清德宣布增加國防預算，更稱北京以2027年完成武統台灣為目標，國民黨主席鄭麗文26日質疑，恐讓台海將變火藥庫，國民黨前主席洪秀柱也批評，賴清德是鬧提氣的孩子，在玩台灣人民的命，而馬英九今日也發文痛批，賴清德誤判兩岸情勢，此行形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。

陸委會今日下午召開例行記者會。副主委、發言人梁文傑表示，中共軍機、軍艦自2022年開始擾台至今，基本上已形成一個常態，「如果說兩岸之間關係緊張，我想責任是在中共，不是在台灣這邊」。

梁文傑說，全世界都看得出來中共過去3年一再複製同一模式進行灰色襲擾，就是為了製造台灣社會民心緊張，達成統一的意圖，所以陸委會不認為賴清德的論述製造出「準戰爭狀態」，馬總統講話總是把責任先推到自己身上，這樣的發言不是很適當。

梁文傑也說，鄭麗文、洪秀柱的邏輯跟馬英九前總統一樣，都先把過錯怪到自己身上。他重申，過去3年共機共艦擾台已成為常態，中共軍費也是每年7%以上在增長，「如果我們沒有做好因應的準備，還期待人家的善意，這樣的善意是永遠靠不住。」

