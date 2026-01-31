1.25兆軍購案未付委 盧秀燕問一句「買的東西有無幫助」

針對軍購案，台中市長盧秀燕31日受訪表示，買的東西對國家國防有無幫助，相信立委都會審查。（陳淑娥攝）

賴政府提出1.25兆元國防特別預算條例草案至今仍未付委，台中市長盧秀燕31日受訪表示，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，但買的東西對國家國防有無幫助，相信立委都會審查。

盧秀燕強調，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，不過，應該買哪些東西，買的東西對國家的國防有沒有幫助；另外，也希望能準時交貨，立委也都會進行審查。

針對1周內AIT高層官員先後拜訪盧秀燕，包括AIT處長谷立言及AIT華盛頓總部執行理事藍鶯，是否有談到軍購？盧秀燕表示，台中跟美國之間情誼非常深厚，往來相當密切，這兩次會談都很順利，交換的議題也非常廣泛。

