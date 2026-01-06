1.25兆軍購案第6度遭封殺 國民黨團：真正擋預算的是賴清德

國民黨團表示，只要賴清德總統實現競選諾言，就軍購預算赴立法院報告並接受質詢，立法院可以立即排審，真正擋預算的是賴清德本人。(圖：翻攝自總統府YT頻道)

立法院程序委員會今（6）日討論本周五院會議程，預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案以及行政院版《財劃法》遭藍白黨團第6度封殺。藍營強調，只要賴清德總統實現競選諾言，就軍購預算赴立法院報告並接受質詢，立法院可以立即排審，真正擋預算的是賴清德本人。

針對封殺軍購案預算，國民黨團書記長羅智強表示，民進黨政府施政失信，賴清德不願兌現競選承諾，至今未赴立法院進行重大國情報告並接受質詢，相關議程屢遭擱置，真正「擋了六次」的人正是賴清德本人。賴清德總統若願意到立院說明並接受監督，立法院即可依法排審，何來困難？

羅智強指出，第二個遺憾是賴清德與行政院長卓榮泰不願依法編列軍人加薪及警消、公教退休相關預算，反而將不符合法定程序的預算送進立法院，形同要求立院為違法預算背書。若立法院照單全收，是否意味未來政府可以不再遵守任何法定程序，與一黨獨大並無差別，民進黨為何將軍公教與警消踩在腳底下。

羅智強續指，第三個遺憾是，民進黨立委林宜瑾提出《兩岸關係條例》修正案，為何送案後可以用立可帶塗白？是賴清德「叫你送兩國條例到立院，還是叫你用立可帶塗銷？」羅智強喊話兩國條例「敢做敢當」、快送到程序委員會。