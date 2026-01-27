1.25兆軍購案被砍剩4000億！賴清德：台灣之盾會不會破個洞或僅1/4功能

記者盧素梅／台北報導

立法院程序委員會今（27）日再次封殺總預算、軍購特別條例付委審查，其中，軍購特別條例已遭到第10度封殺，此外民眾黨立法院黨團還自提軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列。對此，賴清德總統今天接受媒體專訪時強調，國防是專業不妨交給國防部來處理，立法院是監督機關，不宜越俎代庖。賴清德並表示，政府要打造台灣之盾（T-DOME），本來是1.25兆的預算，切成4000億，會不會破一個洞？會不會只有4分之1的功能，那等於是沒有功能。

廣告 廣告

賴清德接受民視政論節目《台灣最前線》專訪時，被問到民眾黨團自提軍購特別條例時表示，有一句話說，聞道有先後、術業有專攻，因為國防是一個專業，不妨交給國防部來辦理，立法院就是監督，在憲政體制上面，它是監督機關，不宜越俎代庖，這個不好。所以他是說，應該遵照憲政體制，分工合作，就是政府做政府的事情，立法院做監督的事情，這樣的話對國家來講會比較好。

對於國防部此次提出的軍購特別條例，賴清德指出，1.25兆的預算分八年，一年才1500、1600億而已，政府要打造的是台灣之盾，第二個是智慧化的攻防體系，第三個是要推動國防產業，國防產業如果推動得起來，我們的國防才能夠永續發展，這個是環環相扣，缺一不行。現在將本來是1.25兆的預算，切成4000億，你到底要買什麼？到底不買什麼？你的台灣之盾會不會破一個洞。本來台灣之盾是一個完整的，結果你只給1/4的錢，會不會變成只有1/4的功能，那等於是沒有功能，就像一把傘，總是要完整才能夠遮得住雨，結果現在給4分之1。



賴清德舉例，美國之前通過的「國家安全戰略報告」，其內容有四個重點：第一，是美國將著重在美國本土安全；第二，是美國會把資源、力量移到印太，確保印太的和平穩定，主要的目的是要避免中國在區域的擴張，影響到全世界；第三是集體防禦、責任分攤；第四，是美國希望能夠再工業化。

賴清德總統今（27）日接受民視政論節目《台灣最前線》專訪。(圖/總統府提供)



賴清德強調「集體防禦，責任分擔」這一點指出，美國希望印太如果要和平穩定，阻止主要是中國勢力擴張，危及區域的和平穩定，不是只有美國出力，印太區域的國家統統都要出力，大家要一起，就是集體防禦，責任要分攤。所以日本今年的國防預算，達到GDP的2%，高達1.8到1.9兆台幣，台灣是1.25兆分8年，日本一年就1.8到1.9兆元，韓國也在進行核子動力潛艇，他們國防預算也在增加，澳洲國防預算也在增加，菲律賓國防預算也在增加，美國自己也在增加，美國今年的國防預算，大概是9000多億美金，接近1兆元。



賴清德指出，川普講了，2027年就是明年要達到1.5兆美元，也就是說，不是只有要求台灣增加，美國自己都在增加，日本、韓國、菲律賓都在增加，也就是說大家共同承擔區域的和平 穩定，這對台灣好，對區域好，對全世界都好，所以台灣不能夠置外於國際社會，不負起區域和平穩定的責任。

更多三立新聞網報導

川普祭南韓25%關稅！賴清德喊話藍白：挺台美關稅「勿焦土政策」

接見美台商會訪團 卓榮泰：行政團隊全力對國會溝通軍購特別預算

柯文哲交易法案哪招？吳子嘉揭他背後算計：自私

韓國變25%！「台灣15%」藍白卻還在擋 商界大咖撂重話了

