1.25兆軍購案 今再遭第六度封殺

藍營指出，只要賴清德實現競選諾言，就軍購預算赴立法院報告並接受質詢，立法院可以立可排審，真正擋預算的是賴清德本人。（圖／摘自國會頻道）

立法院程序委員會6日討論本周五院會議程，預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，經過表決，遭到藍白黨團第6度封殺。藍營指出，只要賴清德實現競選諾言，就軍購預算赴立法院報告並接受質詢，立法院可以立可排審，真正擋預算的是賴清德本人；綠營則反擊，賴清德於2023年所提及的國情報告構想，與國民黨目前要求的方式並不相同，在程序委員會卡住軍購案，無助理性討論國防預算內容。

國民黨團書記長羅智強批評民進黨政府施政失信，賴清德總統不願兌現競選承諾，至今未赴立法院進行重大國情報告並接受質詢，相關議程屢遭擱置，真正「擋了六次」的人正是賴清德本人。羅質疑，攸關國安的1.25兆元軍購案，總統若願意到立院說明並接受監督，立法院即可依法排審，何來困難。

羅智強指出，第二個遺憾在於賴清德與行政院長卓榮泰不願依法編列軍人加薪，以及警消、公教退休相關預算，反而將不符合法定程序的預算送進立法院，形同要求立院為違法預算背書。若立法院照單全收，是否意味未來政府可以不再遵守任何法定程序，與一黨獨大並無差別，質疑民進黨為何將軍公教與警消踩在腳底下。

羅智強直言，民進黨口口聲聲強調國防，實際上卻不願依法處理相關預算與說明程序，甚至讓外界懷疑賴清德是否根本不想推動1.25兆元軍購。只要行政部門依法編列預算、總統親自到立院報告並接受質詢，立法院隨時可以審查，總預算只要不違法，也早已在審議之中。

羅智強最後提到民進黨立委林宜瑾提出的兩岸條例修正案，羅質疑該案送案後竟以立可帶塗銷處理，即便林宜瑾聲稱這不構成撤案，仍無法解釋為何要塗銷送案紀錄，並質疑是否涉及高層授意。他要求民進黨敢作敢當，若真有決心推動相關主張，就應正式送案至立法院接受檢驗，否則只是在口號上高喊，實際上卻不敢面對國會審議，呼籲林宜瑾盡快「送案」。

民進黨立委沈柏洋表示，國民黨論述前後錯亂，林宜瑾的提案連程序委員會都尚未送交，更未完成任何掛號程序，國民黨卻先行指控，完全是無的放矢，將尚未送出的法案拿來操作政治議題，並試圖與總預算或國防議題綁在一起，毫無程序與邏輯基礎。

沈柏洋表示，賴清德是否赴立法院進行國情報告，與國防預算是否審查，屬於不同層次的議題，國民黨刻意混為一談；過去地方政府相關案件，從未出現因首長未到場報告，就阻擋程序進行的情況，強調國防特別條例的金額與內容，本就可以在委員會中充分討論，並非一成不變。

沈柏洋最後指出，賴清德於2023年所提及的國情報告構想，與國民黨目前要求的方式並不相同，國民黨主張的作法已遭憲法法庭判定違憲，藍營卻選擇無視大法官解釋，反而持續操作政治對立，無助於理性討論國防與預算議題。

