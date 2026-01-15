1.25兆軍購條例持續卡關 國防部：若晚一天簽約恐要多等幾年

1.25兆軍購特別條例仍持續在立法院程序委員會卡關，國防部戰略規劃司長黃文啟今（15）日在行政院會記者會指出，全球各國都在增加國防預算，世界各國都在大量購買武器裝備，很多都是跟台灣要的同型式的，若晚一天簽約，拖的不是1、2天或1、2個月，其他國家單子若插隊，「我們可能等的是幾年」。

黃文啟表示，已近5年的情況而言，除了共軍常態性其擾以外，科技的變化也使武器採購需要很多調整，因此在特別預算的規畫裡面，針對需求最優先、最迫切的部分，國防部進行了很多討論。

黃文啟表示，時間是不等人的，不是預算編了之後就可以馬上執行，美國軍購案目前知會美國國會的，按規定是30天後生效，也就是1月18日左右就生效，發價書到了以後，就會進入議約程序，而發價書必須要立法院通過預算才能簽約，美方才能議約。

籲立院 儘速讓特別條例付委審查 國防部：若有問題虛心檢討 ​



黃文啟說，今年全球各國都在增加國防預算，也就是在未來幾年之間，幾乎大部分國家都會大量買武器裝備，很多都是跟台灣要的同型式的，「我們晚一天簽約，拖的時間不是1天、2天，也不是1個月、2個月，一旦其他國家單子插進去之後，我們可能等的是幾年。」

黃文啟強調，這不是簡單的數字切割，這包含了很多複雜的問題，國防部先前已經做了精細評估，也籲請立法院可以儘速讓特別條例付委審查，若有相關問題，國防部虛心檢討改進，但若拖下去，可能遭受的威脅和建軍可能受到的重大影響，未來大家會逐漸看到。

