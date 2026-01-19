1.25兆軍購條例採買清單「7大項目」曝光 國防部擬購各式無人機20萬架

立法院外交及國防委員會今（19日）邀請國防部長顧立說明軍購特別預算規劃。國防部會後公開部分資料，其中包括將採購各型無人機20餘萬架。（資料照片／王侑聖攝）



立法院外交及國防委員會今（19日）召開國防特別預算秘密會議，邀請國防部長顧立雄說明1.25兆軍購特別預算規劃。國防部會後公開部分資料，其中包括將採購各型無人機20餘萬架、無人艇1000餘艘，對120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈等彈藥、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥，也要先外購以補足戰備存量與訓練需求。





國防部報告表示，此次特別預算採購項目中，向美籌購武器裝備「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項已經進行知會國會程序。其他項目方面，美國國防部正加速內部審查作業。鑑於軍售案知會國會金額為美方同意釋出之最大可能供售範圍及額度。國防部雖已先期與美方針對作戰需求，完成軍購項量、金額等確認，後續將視立院核定額度做適度調整。

在項目方面，包括7大項目，一為「精準火砲」：籌購M109A7自走砲60門，精準彈藥4,080發，彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈及附屬裝備。

二為「遠程精準打擊飛彈」：籌購海馬士多管火箭飛彈系統82套，精準火箭1,203箱，戰術區域飛彈420枚。

三為「無人載具及其反制系統」： (一)反甲型無人機飛彈系統，ALTIUS-700M 1,554 架、ALTIUS-600ISR 478 架。 (二)濱海監偵型、濱海攻擊型(沉浸、投彈、自殺)等各類無人機20餘萬架、無人艇1,000餘艘。 (三)各類無人機反制系統。

四為 「防空、反彈道及反裝甲飛彈」： 標槍反裝甲飛彈70套1,050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套1,545 枚及各式防空飛彈系統(含彈藥)。

五為 「AI輔助與C5ISR系統」： (一)人工智慧決策支援系統。 (二)戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。

六為 「強化作戰持續量能相關裝備」： (一)因應戰時高消耗，擴增軍備產線：籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等。 (二)機動阻絕器材：提升戰場阻絕能力。 (三)產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目：120公厘戰車彈、105公厘戰車彈、30 公厘機砲彈、155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。

七為 「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」：採購臺美共同研發及採購合作之裝備、系統，以獲取新興科技系統，強化作戰韌性及提升不對稱戰力。「台美共同研發及採購合作之裝備、系統 」方面，採購雙方共同研發及採購合作之裝備、系統，以獲取新興科技系統，強化作戰韌性及提升不對稱戰力。（責任編輯：卓琦）

