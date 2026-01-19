1.25兆軍購機密會議資料外流30秒驚魂 黃國昌立馬回頭繳回
立法院外交及國防委員進行1.25兆元軍購特別條例專報，國防部長顧立雄「打槍」民眾黨強調，沒必要另提版本。（圖片來源／軍聞社）
立法院外交及國防委員會今（19）日邀請國防部機密專報1.25兆元軍購特別條例，但會議快速結束，民眾黨喊出「自提版本」，國民黨則以軍購項目不應「蓋牌」，可能擇期另排公開專報會議。
民眾黨籍立委黃國昌在訪美後表態，將會自提軍購特別條例，他表示，準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了，這場會議，顯然就是過水。
會議一度發生插曲，黃國昌在離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，他立馬走回外交及國防委員會的會議室繳回，前後時間不到30秒「驚魂記」。
他強調，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，「真的是省省吧。」
沈伯洋則隔空筆戰稱，整個狀況是黃國昌質詢完，召委王定宇立即要宣告有要注意不能洩漏等事項，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，他猜是可能急著有行程。
沈伯洋酸黃急著跑行程，馬文君：不排除排公開專報
沈伯洋也表示，因此王定宇只好無奈說，「那黃委員你邊往門口走邊聽我講好了，」但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，「結果就把機密資料也帶出去了….。」
除了插曲外，國民黨籍立委馬文君強調，特別預算採購項目根本不應機密報告，尤其，還有很多屬於自製或商購，也應可改列在年度預算中。
馬文君指出，黃國昌已表達會自提民眾黨版軍購特別條例，國民黨團是否自提黨版則尚未定案，由於國防部資訊並不透明，不排除會再排定公開會議討論。
顧立雄會前受訪表示，與美方之間的軍購項目在美方進行知會國會程序前，不會對外公開，國防部所提出條例依照敵情、作戰需求等，擬出整體性規劃，朝野如有任何意見，都能在條例內討論修正，認為沒有必要自提版本。
顧立雄打槍無需自提版本，預算額度尊重立法院規定
顧立雄指出，採機密專報是因為已跟民進黨籍召委王定宇商妥，盼藉此次報告向朝野立委詳盡說明，同時希望能夠儘速付委審查，國防部人員在此之前，也與各立委辦公室積極溝通。
顧立雄提到，目前條例尚未付委，因此條例通過前要尊重立法院，會依據立法院能給予國防部多少的預算來安排軍購、商購或委託製造。
媒體詢問軍購特別預算額度，顧立雄指出，特別條例還未通過前，還是要尊重立法院對金額做上限總額的規定，會再根據預算內容，安排軍購、商購等部分。
針對近期有軍人遭中共滲透，顧立雄對此感到痛心，但這些案件90%均為官兵檢舉或保防調查，因此顯示保防教育仍然成功，但會持續精進相關措施，包括涉密查核規範、精準機密標示等作為，都是要讓官兵對於機密資訊有警覺性。
