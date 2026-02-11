1.25兆軍購民眾黨先開綠燈！陳清龍：同意政院版特別條例付委

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

總統賴清德提出1.25兆對美軍購，由行政院提出特別條例交立院審議，但在野陣營藍白持續擱置，現傳出美方加大壓力要求審查，與持反對立場的中國互相角力。民眾黨主席黃國昌在赴美交流後則提出4000億特別條例版本已付委，國民黨傳出也可能有立委自提版本。民眾黨團總召陳清龍今（11）日也表態，為了國防安全，當然會把國防軍購條例列入民眾黨最最最優先法案，且民眾黨並不是擋行政院軍購條例，同意將院版條例付委。

廣告 廣告

民眾黨團總召陳清龍。（圖／民眾黨團）

民眾黨立院黨團11日上午召開「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會，媒體訪問問及賴清德呼籲在野新會期將國防預算當最最最優先法案，盼將政院版一同審議，民眾黨會不會也讓院版一同付委時，陳清龍表示，民眾黨團軍購條例版本在1月30日已經付委，賴清德稍早在記者會上說，希望這會期將軍購特別條例列入最最最優先法案，這點民眾黨贊成。

陳清龍也表示，為了台灣國防安全，當然要把國防軍購條例列為民眾黨最最最優先法案，而民眾黨並不是擋行政院版軍購條例，「我們也同意院版條例可以付委。」大家一起併案監督、審查，並向全國同胞表達民眾黨對台灣國防的自主重視。

不過，這是否代表新會期開始後，民眾黨就會跟國民黨一起談將政院版付委審查，這點有無獲得民眾黨創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌同意？陳清龍說，民眾黨對國防、國家安全，堅實自己的理念跟支持，民眾黨有自己的自主權，有自己的版本，也同意行政院版本進來一起併案審查。



更多FTNN新聞網報導

獨／公視護航Taiwan+進駐華視用低於行情價租辦公室 多花納稅人4千多萬裝潢費還影響華視收益

邊擋軍購邊排鄭習會國民黨選舉壓力大 藍議員指基層很憂心

在野封殺1.25兆對美軍購壓力大 許宇甄回擊賴政府軍人加薪預算違法未編、6000億舊軍購未交貨

