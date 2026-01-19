1.25兆軍購清單今揭曉？藍白聯手秘密會議出大招了！

立法院外交及國防委員會今（19）日氣氛劍拔弩張！國防部為爭取高達1.25兆元新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，今日將由國防部長顧立雄親赴立院召開機密會議進行報告,。這筆被外界視為向美國新任總統川普繳交「投名狀」的天價預算，不僅涉及愛國者飛彈等千億級大案，更引爆朝野激烈攻防。國民黨立委馬文君會前強硬表態，質疑美方已公開的項目何必搞「機密」，痛批此舉恐是為了「封口」，強調絕不隨意放行。

M109A7。（圖／美國陸軍）

驚人清單曝光：愛國者飛彈狂燒千億、M109A7「打了就跑」

據了解，今日顧立雄要闖關的特別預算上限高達1.25兆元，計畫執行期程橫跨2026至2033年。其中最引人注目的，莫過於隱藏在「機密」面紗下的未宣布軍售案。消息指出，除了美方已知會國會的5項軍售外，還有4項尚未正式宣布的重磅項目，預料包含賴清德總統力推的「台灣之盾」核心——愛國者飛彈增購案及國家先進地對空飛彈系統（NASAMS），光是愛國者飛彈一項，金額就恐破千億元大關,,。

此外，清單中還包含被形容為戰場生存利器的「M109A7自走砲」。軍方官員透露，這款自走砲具備「打了就跑」的強大機動性，從鎖定目標、發射到撤離僅需2分鐘，一輛車的戰力就抵得上一個傳統砲兵連,。

NASAMS（圖／Kongsberg）

討好川普？軍購案成「先賣先贏」戰場

這份鉅額清單背後，更充滿濃厚的政治算計。分析指出，賴政府編列這9000多億元的對美採購預算，實際上就是為了讓講求利益交換的川普「滿意」。從海馬士多管火箭系統（HIMARS）被美方主動加碼至111套，到過去岸置魚叉飛彈預算被迫追加至800多億，都顯示出美方軍火商看準川普治國喜好，對台軍售已成「先賣先贏」，即便未來台灣政黨輪替，這些已編入特別預算的帳單恐怕一分錢都少不了。

國防部長顧立雄。（資料照／中天新聞）

朝野駁火：藍白擬提自家版本 綠營痛罵「扯後腿」

針對今日的機密會議，立法院內早已戰雲密布。國民黨立委馬文君質疑，既然美方對軍購方向與項目多已公開，國防部卻堅持召開機密會議，難道有不可告人的內容？她強調，如果不符合國家實際需求，國民黨絕對嚴審，不會讓國防部以包裹方式矇混過關,。傳聞國民黨與民眾黨為避免被貼上「阻擋國防」標籤，正規畫提出各自的對案版本,。

對此，民進黨立委王定宇則火力全開，痛批藍白陣營在程序委員會八度封殺預算付委，現在又要自提版本，根本是違憲且「荒謬又害國」，直指這是赤裸裸地在扯國家後腿,。

隨著會議即將登場，這筆攸關台灣未來8年防衛佈局與台美關係的1.25兆預算，能否在朝野互疑的砲火中突圍，今日的機密交鋒將是關鍵一役,。

