1.25兆軍購特別條例藍白擬自推版本 顧立雄：沒必要

針對1.25兆軍購特別條例，國民黨、民眾黨團研擬自提版本。對此，國防部長顧立雄今（19）日說，因為國防部的條例都是依照敵情、作戰需求討論之後，所提出來的整體性規劃，還是希望如果朝野政黨有任何意見的話，都在這個條例裡面進行討論，如果要做修正，也在當中討論修正就可以，沒有其他版本的必要性。



立法院國防外交委員會今日邀請國防部報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」秘密會議，顧立雄會前受訪表示，跟美方之間的軍購項目，在美方知會國會之前，沒有辦法對外公開，本來應該要等到條例付委之後，委員會再來安排這樣的專報。



顧立雄說，現在因為條例都還沒付委，因此特地請召委王定宇商討，是不是為了跟朝野溝通，所以來安排機密專報，那相關的內容就會跟委員做一個比較詳細的報告，當然也同時希望還是能夠儘速付委，事實上之前國防部就已經請了很多同仁陸續跟很多委員進行溝通，也希望在機密專報後，後續能以付委的方式進入委員會，之後委員會有任何的問題，國防部可以公開的，就以公開的方式來跟各位做個報告。



顧立雄指出，特別條例根本都還沒有付委通過之前，國防部要尊重立法院，因為立法院就這整個特別條例的金額，有一個上限總額的規定，立法院能夠給國防部多少預算，國防部還要再根據這些的預算內容，再來安排軍購、商購。







