1.25兆軍購特別預算 軍方規劃將買數百部「機器狗」





總統賴清德去年提出追加8年1.25兆元的國防特別預算，軍方規劃將採購20餘萬架無人機丶1000餘艘攻擊型無人艇。今（5日）有媒體揭露，除了無人機與無人艇，軍方也規劃將採購數百部「四足無人地面載具」（俗稱機器狗），用來執行高風險區監偵丶戰場數據中繼及掛載武器交戰等任務。

副總統蕭美琴今年1月參訪東元電機與義美公司，見到無人地上載具「機器狗」，蕭美琴表示，期待未來軍民之間能跨域合作，讓無人載具在國防、災害應變，以及工業應用中發揮更大作用。據《自由時報》報導，有軍政人士透露，機器狗在軍事用途已是國際發展趨勢，在1.25兆元軍購別預算中，將納入機器狗角色。

報導指出，隨著台海防禦重心轉向城鎮守備，機器狗具備「高風險區監偵」、「戰場數據中繼」、「掛載武器交戰」3大關鍵功能，包括減少步兵傷亡、連結低軌衛星與第一線數據、以及掛載輕型武器、直接參與肅清任務等。

事實上，去年11月舉行的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算說明會中，經濟部長龔明鑫當時就表示，以整體國防產業而言，包括軍工產業，本身就是我國五大信賴產業重要的項目之一。經濟部負責國防產業、並聚焦於偏向軍用的航太、船艦製造，偏向商用的無人機、船等無人載具、機器人（狗），以及銜接國際建立供應鏈能量的衛星產業。

