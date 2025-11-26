1.25兆軍購特別預算！顧立雄親曝「3大特色、7大目標」

總統賴清德近日投書《華盛頓郵報》，對外強調台灣面對中共軍事威脅時，政府將以更高強度的國防投入來捍衛民主。賴清德今日召開記者會親自說明為何要推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）的國防預算。國防部長顧立雄進一步指出，國防部強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算具有三大特色、七大目標，以建立可恃戰力，守護國人安全。

顧立雄指出，國防部強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算具有三大特色、七大目標，以建立可恃戰力，守護國人安全。（圖/中天新聞）

賴清德於今（26）日上午 9 點 30 分召開「守護民主台灣國安行動方案」高層會議，並在 11 點 30 分於總統府大禮堂親自對外說明相關內容。顧立雄表示，我國正面臨空前未有的安全挑戰，國軍秉持以實力追求和平、備戰，而不避戰，敢戰而不求戰的精神。惦記過去十年穩定之國防預算成長、以及建軍備戰成果，規劃在2026年、2033年編列強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算以建立可恃戰力，守護國人安全。

顧立雄指出，國人都知道，台灣每天面對的是真實的威脅，而且日益嚴峻。近年來，中國逐漸升級灰色地帶侵擾，並同軍事行動企圖改變既有秩序，更經常的以對台作戰為想定，進行針對性軍演，以驗證攻台計劃。

顧立雄強調，中國對我灰色地帶的襲擾，已經合併軍事行動，對我展現多元的威懾，包括應用海岸小艇滲透、駭客攻擊、海纜破壞、無人機侵擾、公務船越界執法、聯合戰備舉行以及對台的針對性軍演等等，企圖對我造成的影響包括威脅邊境安全、癱瘓基礎設施與軍事系統、削弱對外的通信、製造軍事消耗、侵蝕主權與製造低強度的衝突。並威脅國際航運人員穩定及糧食安全等等。

總統賴清德今召開「守護民主台灣國安行動方案」高層會議。（圖/中天新聞）

顧立雄進一步指出，去年至今，中國已經舉行了聯合利劍2024系列、以及海峽雷霆2025A演習，其對我造成的影響在於形塑環台的包圍態勢，擴大軍演的範圍。 提高了由訓轉演、由演轉戰的風險。其威脅形態的改變呢，壓縮台灣預警的時間。 這是國際社會所不容的事，中國藉由艦隊的遠海長航、航母的編隊訓練以及中俄聯合航空巡航等等軍事擴張的行動，擬將威脅擴散至第二島鏈。當前中國軍事威脅手段已經挑戰國際社會既有的規則，反而促使印太地區民主國家產生警惕。

顧立雄稱，去年印太民主友盟國家已經警覺到國家安全受到威脅，正強化本身的國防力量來對抗威權擴張。美國2026年的國防預算增至新台幣28兆元，以精進其能力。韓國強化飛彈防禦系統，2026年增加國防預算8%。日本強化無人機發展西南諸島飛彈部署，2025年國防預算達到戰後最高的新台幣1.91兆元。 菲律賓擴充作戰艦艇數量，2025年增加國防預算10.3%。澳洲AUKUS的潛艦基地建造採購海馬是多管火箭飛彈系統等等，未來四年要增加國防預算打新台幣2100億元。甚至紐西蘭為了要共同來對抗威權的擴張，他們未來的四年要增加國防預算達到新台幣1600億。

顧立雄說，當印太地區友盟國家都警覺到自身安全受到威脅，相繼提升國防能力知識。台灣位於第一島鏈的樞紐，面對中國陡升的威脅，更必須快速整建聯合戰力。籌備符合防衛作戰的武器裝備，以展現自我防衛的決心。近十年，國軍持續強化戰力，以每年編列公務預算，籌獲海馬斯多元火箭飛彈系統等等的武器裝備，已經具備了基本的不對稱作戰能力。

會後記者會。（圖/中天新聞）

顧立雄強調，為了應對中國快速提升的登島作戰能力，國防部在2022年編列的海空戰力提升特別預算，籌獲了天空三型飛彈系統等武器裝備，提升遠距打擊防空制海的能力。現在為了應對中國灰色地帶軍事作戰準備等新興威脅，國防部規劃於2026年起編列強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，籌獲防空反彈道及反裝甲飛彈的武器裝備，以完備國軍多域拒止能力、建構多層次的防衛作戰體系。

關於強化環衛韌性及不對戰力特別預算，顧立雄指出，執行期程是從2026年到2033年，預算的上限暫框一兆2500億元，編列的目的在於爭取預算一次性的配付，確保資源穩定，集中加速籌獲所需的戰力。籌獲的項目具有精準火炮、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道機、反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統，強化作戰、持續量能相關裝備、AI輔助及CYSR系統、台美共同研發之採購裝備系統等七項。

顧立雄強調，國防部強化防衛韌性及不對戰力的特別預算具備三大特色和七大目標，以建立可以應對當面威脅的現代化國軍。在三大特色方面，包含了建構防衛體系、打造台灣之盾。引進高科技與AI加速擊殺鏈。厚植國防產業打造非紅供應鏈。

顧立雄進一步指出，而特別預算規劃達成七大目標，未來達成後，將有效確保國人生命與財產安全。七大目標包括第一目標為重層攔截火網。第二目標為強化國軍指管與決策輔助。第三目標為建立多層次削弱的能力。第四目標是強化遠程精準打擊能力。第五目標是強化作戰韌性。第六目標提升軍備量能。最後國防要能帶動經濟效應，本次特別預算投資預估可望創造超過四千億的產值，並帶來九萬名以上的工作機會，能在守護台灣安全的同時，推動國家經濟發展，並打造非紅供應鏈。

最後，顧立雄再次強調，台灣站在第一島鏈與民主世界的前沿，面對霸權的挑戰，台灣願意也必定會與友盟持續在各個層面加強合作，國防部將以最嚴謹的態度來編列與執行特別預算。 在國會的監督下，持續為捍衛國土家園、守護國民福祉而努力。

