1.25兆軍購瞎買？前國防部視察痛批：買M109自走砲當活靶

總統賴清德、行政院去年底提出1.25兆元的軍購特別條例，至今仍卡關在立法院。前國防部視察盧德允針對國防部列出的採購項目提出質疑，批評M109A7自走砲在陸地上形同「活靶」，完全違反不對稱作戰原則，不應該購買。他更質疑，台灣欲採購的海馬士多管火箭系統，美國明明有射程500公里的精準打擊飛彈（PrSM），卻沒有賣給台灣。

M109A7自走砲。（圖／美國陸軍）

立法院外交國防委員會19日召開秘密會議，邀請顧立雄列席報告。會後國防部將無涉及機密部分的書面報告送到朝野立委辦公室，書面報告指出，國防部規劃於2026年至2033年間，投入上限1兆2500億元特別預算，聚焦採購精準火砲、無人機及反制系統等7大類裝備，旨在建構全方位嚇阻戰力。然而軍購條例至今還未進入審查階段。

廣告 廣告

盧德允在YouTube節目中表示，目前民進黨提出的1.25兆元軍購特別預算，充滿了不合理、對台灣沒有用的採購項目，這些都花了很多錢。他強調，錢應該花在對台澎金馬防衛有實質意義，能對中共形成實質嚇阻力的地方，讓共軍不敢貿然動武來解決兩岸問題。

盧德允點名M109A7自走砲就是不應該買的項目，他形容這項武器在陸地上就像個「活靶」，無論放在台灣本島或澎湖，都打不到中國大陸，這意味著必須等敵人靠近或上岸才能打擊，失去了防衛意義。他批評，不需要花1000多億買這種形同活靶的武器，國防部還將M109A7宣傳為防衛韌性與不對稱戰力，根本就是顛倒黑白、指鹿為馬，把納稅人當笨蛋，完全違反不對稱作戰的原則。

盧德允直言海馬士多管火箭系統對中共毫無威脅。（圖／軍聞社）

針對外界傳言中共非常忌憚國防部這次採購海馬士多管火箭系統，盧德允認為，中共其實很高興台灣買這些幾乎沒有威脅的東西。他分析，台灣預計採購的海馬士分成兩個部分，第一個部分就是精準導引火箭（GMLRS），射程僅70公里，意味著要等敵人登陸才能派上用場，對台灣沒有太大的用處，他認為投資大量金錢在這種射程短的火箭上不是一個划算的作法。

盧德允表示，第二部份是ATACMS飛彈，射程為300公里，勉強可打到福建沿海，對中國造成一些威脅。但他質疑，海馬士還有一個射程更遠的PrSM飛彈，射程有500公里，可配備多種彈頭，美國為何不賣這個給台灣。他直言：「我要請問美國AIT處長，你們美國人保衛台灣、協助台灣維護自己自由民主生存方式的決心在哪裡、誠意又在哪裡？」

延伸閱讀

盛讚趙少康新書「像吃麻辣鍋爽」 韓國瑜笑：唯一可惜沒寫愛情觀

新北市長最新民調出爐 李四川領先蘇巧慧15個百分點

柯建銘出席趙少康新書發表會 主動問「和解大咖啡何時續杯」