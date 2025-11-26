1.25兆軍購竟靠投書曝光！藍委怒轟賴清德：美國比台灣人重要？

總統賴清德投書《華盛頓郵報》，透露行政院將提出總額約400億美元、折合新台幣約1.25兆元的國防特別追加預算，並承諾在2030年將軍費拉升至GDP的5%。此舉引發在野黨立委強烈批評，認為賴清德對美諂媚，如此重大的預算決策竟繞過國會與台灣社會，優先向美國宣示。

國民黨立委許宇甄。（資料照／中天新聞）

國民黨立委許宇甄批評，賴清德選擇以投書《華盛頓郵報》的方式，向美國先行宣示台灣將編列高達新台幣1兆2500億元的軍事特別預算。她質疑，如此巨額且足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。許宇甄痛批，在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要，有必要阿諛諂媚到如此地步。

許宇甄進一步質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖，既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻只端出一個如天文數字般的金額。她質疑這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀，「賴清德是在向川普（Donald John Trump）示好，還是在替自己、替家人提前預留安全之路」。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

許宇甄批評，更諷刺的是，當賴總統忙著向美國展現配合度時，國內的軍人卻連依法應調升的薪資都拿不到。賴政府不願編列115年度軍人加薪預算，造成中央政府總預算無法送審，對內吝嗇到連軍人的合法待遇都不願保障，對外卻豪氣到編列1.25兆元的特別預算。她質疑這究竟是以國家利益為核心，還是以民進黨的利益為指標。

許宇甄嚴厲痛斥，更令人難以接受的是，國會多次詢問行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄，兩人皆以還在調整為由拒絕回答特別預算金額，彷彿這是最高軍事機密。然而民進黨立委王定宇赴美訪問時卻提前爆雷，公開表示政府將編列約1.3兆元特別預算，如此重大軍購訊息竟由執政黨立委在海外散布，她質疑是否有洩密疑慮。

國防部長顧立雄。（資料照／中天新聞）

許宇甄要求，賴清德總統必須公開回答：軍事特別預算的總體藍圖與規劃在哪裡？財政紀律與永續承擔的機制何在？台灣為何必須先向美國報告？軍人加薪的預算何時補上？財劃法修法怠惰卻大手筆進行軍購，治國邏輯為何如此扭曲？

