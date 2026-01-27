1.25兆軍購被擋整個程序恐重來？ 藍議員酸爆：之前買的都還沒給

國防部長顧立雄。（本報資料照片）

總統賴清德規劃編列1.25兆元國防特別預算，行政院也將《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送立法院審查，藍白立委今（27）日在程序委員會第10度封殺1.25兆元特別預算，本案在本會期通過已無望。桃園市議員詹江村嘲諷道，多項軍備已向美採購多年卻遲未交付，晚幾個月有差嗎？

國防部戰規司長黃文啓昨及今說明軍購流程時指出，軍購案依美國國防部安合局的管理作業規定，發價書的第一版為決策點，都皆設有效期，價格隨效期時間拉太長產生浮動，一般收到發價書，效期為45天屬正常；長則60天，短則15天，當第一版收到後，就需下決心，若沒有簽署，通常整個軍購得重新再來。他說，我國從去年3月提出軍購需求到12月知會美國國會，中間共耗時約8個多月。

對此，國民黨桃園市議員詹江村表示，國防部不要威脅老百姓，已經買了幾年都沒交付，晚8個月有差嗎？他質疑，1.25兆的軍購內容是什麼？幾年後美方能交付我們軍購品項？前幾年買的軍購什麼時候給？國防部為什麼沒辦法告訴在野黨1.25兆軍購完整內容。

詹江村指出，國防預算占比高，將影響未來台灣的基礎建設維護，人民的教育、社會福利，「這筆預算簽下去等於出賣我們下半輩子，能不說明白嗎？」

