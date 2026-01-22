1.25兆軍購要賴清德出來辯論 黃國昌：白軍購特別條例週末開會後定稿

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

行政院長卓榮泰昨（21）日稱要向立院在野黨辯論115年度總預算，民眾黨團總召黃國昌隔空反擊。黃國昌今早表示，他馬上接招了以後，卓榮泰卻龜縮，怎麼怯懦成這樣？沒有勇氣跟擔當，要總統賴清德是否應考慮親上陣。至於民眾黨團針對1.25兆國防特別預算條例將提黨版，黃國昌說，這週末會再進行最後一次的諮詢會議，等到這次的諮詢會議過後就會定稿。

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌今早在立院受訪，被問到卓榮泰昨拋出辯論說法問題，黃國昌說，他馬上接招啦，但他很驚訝，卓馬上龜縮回去。他真的沒有辦法想像，一個堂堂的行政院院長怎麼會怯懦成這個樣子？在公開的平台上面直接的辯論，把道理說清楚不是很好嗎？不過，既然卓榮泰選擇龜縮回去，他昨天也進一步跟賴清德總統報告，賴所任命的行政院院長如果如此的沒有勇氣、如此的沒有擔當，連自己要求直接辯論，他們接招以後都可以縮回去的話，那賴清德總統是不是應該考慮親自上陣？

廣告 廣告

黃國昌表示，不僅針對總預算，他也清楚的說了，針對軍購特別條例一併納入辯論的範圍，如果賴清德出來跟他直接辯論，多數的台灣人民覺得賴清德講得有道理，覺得行政院所推出來的軍購特別條例那七個條文、要1.25兆非常有理由的話，他公開承諾，台灣民眾黨8票支持行政院版的軍購特別條例，這是直接訴諸民意，解決我們目前的爭執最有效的方式，反之，如果多數的人民沒有辦法被賴清德說服，甚至認為台灣人付了這麼多錢，買的武器到現在都還沒有到貨，那到底我們要強化我們的國防、強化我們自我防衛能力，是付了錢就好，還是要拿到武器才能夠提升自我防衛的能力，他想，也應該請賴清德說清楚講明白。

媒體也問，日前民眾黨也稱軍購特別條例的自提版本寫得差不多了，有預計什麼時候會提出？黃國昌回應，他在等賴清德，他希望賴可以站出來公開辯論。按照民進黨現在的態度，他真的不知道民進黨到底是希望這個國家繼續往前進，還是繼續透過自己的固執，讓這個國家持續的空轉、持續的內耗。他希望賴清德總統有勇氣一點。至於民眾黨要提的版本，「我說過，我們早就準備好了，這個週末我們會再進行最後一次的諮詢會議，等到這次的諮詢會議過了以後就會定稿了」。



更多FTNN新聞網報導

批卓榮泰先叫戰後龜縮 黃國昌：賴清德要上場救援這扶不起的阿斗嗎？

卓榮泰喊話針對總預算辯論 黃國昌回嗆好膽麥走：比照大選辯論全程直播

憲法規定預算一定要31日前審完？黃國昌翻民進黨舊帳打臉要賴清德說清楚

