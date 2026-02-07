1.25兆軍購重演「朝小野大」卡關 陳水扁同情：賴清德比我更難做

前總統陳水扁《就讀南一中對阿扁從政的影響》講座。廖瑞祥攝



前總統陳水扁今天（2/07）下午演講時被問到，如何看待在野黨現在杯葛1.25兆國防特別軍購預算，陳水扁表示，台灣歷史上只有兩個總統遇到「朝小野大」，一是自己，另一個就是賴清德，當年自己的「朝」更小、「野」更大，因此要承認「少數執政」、沒辦法，姿態要低，並採取以對話代替對抗。陳水扁也對賴清德的處境表示同情，並且說「賴清德比我更難做」，不過，時空背景不同，當時經驗不能比擬。陳水扁也呼籲，為了國家安全，大家應一起支持1.25兆國防軍購特別預算。

陳水扁今天在台北出席台南一中全國校友總會舉行的活動，並發表演講，在回應聽眾提問時，陳水扁提到過去自己擔任總統任內，也有過「三大軍購案」，包括美國小布希總統同意要賣8艘柴電潛艦，卻被國民黨與親民黨聯手杯葛，而現在藍白擋軍購，「這個玩笑還要繼續開下去嗎？」陳水扁強調，這攸關台灣國家安全與利益，所以自己非常同情總統賴清德，現在的政治環境惡劣，所以大家要好好做總統的後盾，支持1.25兆軍購。

對於在野黨國民黨、台灣民眾黨聯手阻擋政院版的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」付委審查，使得1.25兆國防軍事採購特別預算難產，陳水扁在演講後回應提問時表示，自己當年擔任總統時，也被國民黨與親民黨聯手擋軍購。

陳水扁回憶當時指出，過去前總統李登輝時擬採購10艘柴電潛艦，但時任美國總統柯林頓不願意出售。陳水扁說「自己運氣比較好」，上任後遇到美國政黨輪替，小布希總統一上任後就馬上派特使來表示要出售潛艦，但當時預算案卻因國防部內部「大陸軍」們反對、出不了國防部，於是陳水扁在連任總統後，就把國防部長從湯曜明上將換為海軍的李傑，但三項軍購的特別預算「出得了國防部、卻進不了立法院」，好不容易進的了立法院，後來仍被國民黨與親民黨聯手反對，預算出不了立法院。

由於當時朝小野大情況比現在更惡劣，陳水扁說，當時AIT處長楊甦棣曾請國民黨與親民黨立委吃飯，過程中不解軍購對台灣好為什麼要反對？未料對方卻回應「政治就是這麼玩的」。

陳水扁痛批在野黨當時就不顧國家安全，「現在還要繼續開玩笑下去嗎？」陳水扁表示，他自己非常同情總統賴清德，現在政治環境惡劣，比他那時候更難做，所以大家一定要支持賴清德、支持1.25兆特別軍購預算。

