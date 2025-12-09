1.25兆軍購難擋共機飽和攻擊？盧德允盤點清單「無效投資」：開戰幾乎沒有存活率

總統賴清德日前提出1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力」軍購預算案，國防部前視察盧德允在節目中分析當中預計採購的項目中，有很多就違反了不對稱原則的項目，批評民進黨現在用口號欺騙老百姓，例如台灣現在已經有9套的愛國者飛彈，現在還要再買3套，基本上就是多餘的無效投資，是有人在販賣戰爭恐懼、發國難財。

盧德允指出，愛國者是用來攔截彈道飛彈的。但中共攻台的第一波攻擊不會只用昂貴的彈道飛彈，而是會先用廉價、大量的遠程導引火箭、自殺無人機進行飽和攻擊，而造價相對高昂愛國者飛彈無法應對這樣潮水般的攻擊，政府花大把鈔票買愛國者，卻對真正的威脅沒什麼幫助。

廣告 廣告

盧德允表示，有人提出應該要效法以色列，以鐵穹系統應對共軍的飽和攻擊，但他也指出鐵穹的攔截彈雖然相對便宜，但整個系統卻相當昂貴，台灣需要防禦的範圍太大，買幾套都不夠。且從色利經驗來看，面對伊朗或哈瑪斯的飽和攻擊，鐵穹最終仍然會被突破。另外，中科院研發的強弓飛彈雖能反導彈，但也同樣無法攔截中共新型的「超高音速滑翔載具」，也擋不住遠程火箭炮與自殺無人機，也屬於無效投資。

盧德允續指，國防部預計採購的M109A7自走砲，聲稱可以進行濱海決勝、精準打擊。但他認為，在俄烏戰爭的經驗中，大型戰車、裝甲車在無人機滿天飛的戰場上幾乎沒有存活率，根本就沒有所謂的防衛韌性。盧德允直指，美國希望台灣的爪牙不要太鋒利，能做刺蝟進行純防禦作戰。這雖然符合美方消耗中共的戰略意圖，但對台灣而言卻是待在家裡等著被打爛。

盧德允認為台應該要拋棄「在家挨打」的思維，改採攻勢防禦，發展進攻性武器，如將強弓飛彈技術轉為研發地對地彈道飛彈，並以便宜、大量的無人機與長程火箭去打擊對方的沿海目標，讓對方知道無法完全攔截台灣的反擊，必須考慮攻台的代價，這才是真正的有效嚇阻。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

