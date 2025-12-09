1.25兆軍購難擋共機飽和攻擊？盧德允盤點清單「無效投資」：開戰幾乎沒有存活率
總統賴清德日前提出1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力」軍購預算案，國防部前視察盧德允在節目中分析當中預計採購的項目中，有很多就違反了不對稱原則的項目，批評民進黨現在用口號欺騙老百姓，例如台灣現在已經有9套的愛國者飛彈，現在還要再買3套，基本上就是多餘的無效投資，是有人在販賣戰爭恐懼、發國難財。
盧德允指出，愛國者是用來攔截彈道飛彈的。但中共攻台的第一波攻擊不會只用昂貴的彈道飛彈，而是會先用廉價、大量的遠程導引火箭、自殺無人機進行飽和攻擊，而造價相對高昂愛國者飛彈無法應對這樣潮水般的攻擊，政府花大把鈔票買愛國者，卻對真正的威脅沒什麼幫助。
盧德允表示，有人提出應該要效法以色列，以鐵穹系統應對共軍的飽和攻擊，但他也指出鐵穹的攔截彈雖然相對便宜，但整個系統卻相當昂貴，台灣需要防禦的範圍太大，買幾套都不夠。且從色利經驗來看，面對伊朗或哈瑪斯的飽和攻擊，鐵穹最終仍然會被突破。另外，中科院研發的強弓飛彈雖能反導彈，但也同樣無法攔截中共新型的「超高音速滑翔載具」，也擋不住遠程火箭炮與自殺無人機，也屬於無效投資。
盧德允續指，國防部預計採購的M109A7自走砲，聲稱可以進行濱海決勝、精準打擊。但他認為，在俄烏戰爭的經驗中，大型戰車、裝甲車在無人機滿天飛的戰場上幾乎沒有存活率，根本就沒有所謂的防衛韌性。盧德允直指，美國希望台灣的爪牙不要太鋒利，能做刺蝟進行純防禦作戰。這雖然符合美方消耗中共的戰略意圖，但對台灣而言卻是待在家裡等著被打爛。
盧德允認為台應該要拋棄「在家挨打」的思維，改採攻勢防禦，發展進攻性武器，如將強弓飛彈技術轉為研發地對地彈道飛彈，並以便宜、大量的無人機與長程火箭去打擊對方的沿海目標，讓對方知道無法完全攔截台灣的反擊，必須考慮攻台的代價，這才是真正的有效嚇阻。
獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線
護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？
《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸
近年來台海局勢持續緊繃，《華爾街日報》近日發布專題報導，深入分析如果共軍侵台，可能會有的三大階段。其中，報導也分析共軍侵台可能遇到的困難，其中一點就是海灘不易登陸，而最有可能的登陸點則位於「桃園沿岸」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 291
鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 49
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 134
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 68
殲15「準」開戰行為 火控雷達照自衛隊戰機
日本首相高市早苗的台灣論事件已持續一個月，中國不斷升級事件。上週六(12/6)，中國航空母艦遼寧號前往沖繩區域公海，進行艦載機起降演練，升空殲15戰機；日本航空自衛隊緊急升空應對，卻遭到殲15以火控雷達兩度長時間照射。日本政府對中國發出嚴正抗議，沒想到北京當局表示，是日本自衛隊近距離妨害操演，抨擊日本顛倒黑白。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
1.25兆國防預算遭封殺 蔡正元預言「最終仍會通過」：國民黨延審是為這事討一口氣
國民黨主席鄭麗文上任以來，種種舉動被認為統獨立場與前幾任主席相比較往統一方向靠攏，《美麗島電子報》1日發布最新民調，結果顯示近5成受訪者認為鄭麗文傾向兩岸統一，引起廣泛討論。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中直言，台灣現在沒有能力決定統一或獨立，政治人物應考量任何政策對人民生命財產和生活安全的保障。 蔡正元說明，加泰隆尼亞獨立公投90%通過，但......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 3
國民黨退縮了？陳玉珍助理費除罪化惹議 牛煦庭：經討論後暫時不會排案
國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國民黨內茶壺風暴。國民黨立委、發言人牛煦庭上午受訪表示，稍早經過國民黨團幹部會議討論，暫時不會排案。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4
中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」
即時中心／林韋慈報導日本昨（7）日清晨迅速對外公布自衛隊戰機前一天遭中國軍機雷達照射事件，從事發到說明僅不到10小時，反應速度遠快於過去僅有的兩起同類事件。這次也是日本首次公開「戰鬥機對戰鬥機」的雷達照射狀況。當時，中國軍機自航空母艦「遼寧號」起飛，日本航空自衛隊則從那霸基地緊急升空，因應可能的領空侵犯。日本官房長官木原稔也在今（8）日再度回應。民視 ・ 17 小時前 ・ 1
鄭麗文遭爆「鄭習會」農曆年前後登場 國民黨發聲明駁斥：拒絕造謠煽動
國民黨主席鄭麗文過去就曾表示有意與中國國家主席習近平會面，今（7）日有媒體報導指出，國民黨的2位副主席已經赴中交涉，且鎖定在農曆年前後舉行「鄭習會」。對此，國民黨稍早發聲明駁斥，「拒絕造謠煽動 捍衛兩岸和平」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
澤倫斯基會見「英法德3國領袖」！呼籲加強對烏克蘭支持力度
據《BBC》報導，會談由英國首相施凱爾（Keir Starmer）主持，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）均到場。3位歐陸大國的領袖一致表態，在美國加速推動和平談判的壓力下，歐洲必須協力為烏克蘭提供更具約束力的安全保障，以免烏克蘭在談判中...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 6
蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 蘇巧慧反擊：台灣是法治國家
內政部以打擊詐騙為由，宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，遭到台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。對此，對此，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（7）日表示，台灣是民主國家，從未禁止人民上中國任何網站，但台灣也是法治國家，小紅書違反15項資安規範還「已讀不回」，政府當然要有所作為來處理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
共機火控雷達鎖定日機！范世平：藉此分化日琉趕走美軍！
論壇中心／李佳穎報導日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機6日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎昨（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》分析，此舉是為了加劇分化日本跟琉球，挑起琉球獨立議題，若能藉此把美軍基地趕走，那台灣就危險了！另外，范世平分析「習近平就是透過此次的事件顯示出，他完全掌握海軍了」。並細數中共解放軍海軍多位將領出事，在中共二十屆四中全會召開前三天，中國國防部於2025年10月17日公佈了九名上將的處理決定，其中就包括多位解放軍海軍將領、海軍上將中共中央軍委會苗華，以及海軍政委袁華智。還有沒出席四中全會的海軍司令員胡中明上將，也已經消失很久，恐怕也是出事了。原文出處：共機火控雷達鎖定日本戰機挑釁美日同盟？范世平：藉此分化日本、琉球！ 更多民視新聞報導中戰機雷達照射日戰機 澳防長：不希望台海現狀發生任何改變中航母「遼寧艦」艦載機起降100次照射日戰機 高市早苗：強烈抗議中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
讓臺灣成為大谷翔平？戰爭與臺灣永續發展的距離
近日，賴清德總統很忙碌，不僅投書《華盛頓郵報》宣示增加1.25兆新臺幣國防預算，分八年採購美國軍備，並承諾打造臺灣之盾，接著召開國安高層會議，會後以開記者會向全民報告，隔日，行政院會通過特別條例，送至立法院審議，總統一切舉措，緊扣「北京以武力改變現狀的意圖愈來愈明顯」為由，但記者會一席稱中國（大陸）「以2027年完成武統臺灣為目標」引發全民譁然，但賴總統隨後表示，這是媒體與民代錯誤解讀，實際卻修正用語，以「2027年完成武統臺灣『的準備』為目標」，試圖強化國防預算與軍購的合理性。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 7
批台灣是"極權國家" 應曉薇女兒澄清:誇飾說法
政治中心／綜合報導被視為一級戰區的中正萬華選區，藍綠白誰來出戰引發關注，國民黨台北市議員應曉薇的女兒應佳妤，近來頻現身鏡頭前，傳出有意接棒，不過日前她在短影片上，談及小紅書被限流一事，稱台灣是極權國家引發網友撻伐，即便她急忙澄清是誇示形容，似乎也難止輿論。台北市議員應曉薇女兒應佳妤（12.06）：「關於2026佳妤動向，我想選與不選都是由台北市民決定，佳妤都會認真努力做好準備。」被視為要接棒母親替藍營出戰中正萬華選區的政二代應佳妤，對於明年到底要不要參選，話說的曖昧，不過對於小紅書因涉及詐騙又不配合調查，遭到內政部下令封鎖一年，她卻把自己國家說得很難聽。中國軟體小紅書遭我國內政部限流，應佳妤批台灣是「極權國家」。 台北市議員應曉薇女兒應佳妤：「我在英國留學的時候，以為台灣是一個民主國家，結果回來後發現，原來台灣是一個極權國家，沒想到有一天，在自己的國家用手機上網，還得開VPN。」民眾：「極權國家我覺得還好，就是都可以自由發表自己的意見，沒有那跟極權國家應該沒什麼關係，我覺得那是小紅書的問題，我覺得兩個不太相干。」脫口台灣是集權國家，結果挨轟，應佳妤趕緊澄清是誇飾形容，不是認為台灣真的成為極權國家，不過網友似乎不買單，留言大酸把隨意造謠說誇飾，那你還想選極權國家的市議員，黨內可能對手則是輕輕帶過。中正萬華議員擬參選人（國）李孝亮：「作為一個有自信的民主國家，我們應該要廣泛吸收不同資訊，接納社會不同的聲音，這樣才是真正民主國家的典範。」中正萬華議員擬參選人（民）張銘祐：「我想她是為了要結合時事議題，然後來發揮她的外表亮麗，然後會像中國的網紅一樣，會忽然間爆紅，吸睛度十足但是創意待加強。」2026中正萬華選戰，藍綠白有望上演三大金釵對決。（圖／民視新聞）中正萬華向來被視為一級戰區，綠營已經有多位新人表態參選，外界甚至關注藍綠白有望上演三金釵對決，馬郁雯力拚民進黨初選，國民黨則因應曉薇被停權，交給女兒應佳妤接棒，民眾黨有發言人吳怡萱，戰況空前激烈。原文出處：批台灣是極權國家 應曉薇女兒澄清「這樣說」 更多民視新聞報導藍委推「助理費除罪化」 黃智賢轟「這4種立委」適合下地獄準備好代母出征？ 應曉薇女兒批台灣「極權國家」大翻車急澄清中天重返52台？藍營強推衛廣法「逕付二讀」 民進黨團火大開轟民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
中午來開匯／陳學聖讚蔡英文兩岸有想法 點評「在寬鬆當中有嚴格的限制」
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 前國民黨立委陳學聖今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，選舉最終仍是實力與民意的競爭，「打選戰就是贏了才有話說，沒贏一切都是空」。他指出，國民黨若要在2026與2028年選舉中取勝，必須掌握「主流意見」與中間選民，而非侷限於深藍或統派光譜。 陳學聖分析，深藍支持...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1