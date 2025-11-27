1.25兆軍購震撼政壇！她怒斥不用國會審查？

▲前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪怒斥1.25兆軍購驚悚、悲哀。（圖／記者葉政勳攝，2025.09.08）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入打造「台灣之盾」。對此，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪直呼驚悚，更怒批這種沒經過國會同意的支出，難道是民進黨自己要出錢嗎？

陳佩琪昨發文指出，總統跳過立院審查，用特別預算舉債買武器，然後斬釘截鐵說2027肯定打台灣，但2030後武器才會來？原來所謂的特別預算是完全不需經立法院審查，通通是總統說了算？自己的國防支出竟然是先投書外國媒體、先跟外國人報告？這種沒經過國會同意的支出，是民進黨自己要出錢嗎？

陳佩琪提到，她那天上許甫節目前，先生要她別再嘴了，但引用議員的名言總可以吧：「假道德、超超超超級蠢」、 「不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，真的讓人白眼翻到天花板去」。不久前，有個民代私下說：「很多人問為什麼會有這麼多人昏倒在總統面前啊？這是因為啊，因為啊，因為他就是個『昏君』啊」。台灣人真的好悲哀，選了這麼一位領導人，真的想哭。

