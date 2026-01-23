1.25兆軍購預算卡關！藍白挾人數優勢表決通過「要求賴清德赴立法院國情」

國民黨團與民眾黨團日前提案，要求總統賴清德赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，經朝野協商仍無共識，立法院今（23）日舉行院會，藍白提出再修正動議，在人數優勢下表決通過。

行政院提出規模1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，藍白立委數度在立法院程序委員會封殺，導致草案遲遲無法付委。國民黨團、民眾黨團去年12月在立法院分別提案，要求賴清德總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，去（2025）年12月12日逕付二讀並交付協商。

廣告 廣告

國民黨團、民眾黨團今提出再修正動議，指出審議「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案」，建請賴清德履行2023年12月30日在電視辯論會所做的承諾，總統都有義務應立法院要求，到國會進行國情報告，接受立法委員國情諮詢。至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購及國防預算規畫進行國情報告，並接受立法委員之諮詢。經表決，在藍白人數優勢下，以55票同意、51票反對，該提案通過。

更多風傳媒報導

