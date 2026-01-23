1.25兆軍購預算有條件 藍白表決賴清德先赴立院國情報告備質詢

[Newtalk新聞] 就總統賴清德提出1.25兆元特別軍購案，立法院會今（23日）正式表決通過，立法院審議軍購特別條例及特別預算前，建請賴清德赴國會就立法院之國家安全、兩岸情勢、對美軍購及國防預算規劃進行國情報告，並接受立委質詢。

行政院通過的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」在立法院遭在野黨聯手在程序委員會多次封殺後，藍白兩黨再聯手提出修正動議，建請賴清德履行2023年12月30日於總統候選人電視辯論會所做之承諾，「總統都有義務應立法院要求到國會進行國情報告，接受立委委員的國情諮詢」，就立法院之國家安全、兩岸情勢、對美軍購及國防預算規劃進行國情報告，並接受立法委員之質詢。

立法院會今處理討論事項期間，藍白列入討論事項後，民進黨團表達反對，因此進行表決，立法院長韓國瑜宣布表決結果，106位出席立委中，55位贊成、51位反對，贊成者多數，因此照國民黨團與民眾黨團提出再修正動議通過。

