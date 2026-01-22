1.25兆軍購預算藏貓膩？前國防部視察點名「這項武器」：恐成戰場活靶

​民眾黨立法院黨團總召黃國昌赴美訪問後表示將自提提國防特別條例版本，傳出國民黨團也將跟進提出國防預算，對此前國防部視察盧德允在《盧德允視察中》中分析，藍白兩黨現在提出自己版本的國防預算有助於化解朝野僵局，更直接點名國防部所預計採購的M109A7就是個「活靶」，完全違反不對稱作戰的原則。

總統賴清德日前宣布，將編列8年期共1.25兆元的國防特別預算，在黃國昌日前結束訪美行程後，宣布將在週一立院邀集國防部在外交國防委員會召開機密會議後，提出民眾黨團的版本，如今更傳出國民黨也要跟進提出國民黨團的版本。

盧德允指出，目前民進黨提出的預算版本充滿了不合理的採購與對台灣沒有用的採購項目，強調錢應該花在對台澎金馬防衛有實質意義、能對中共形成實質嚇阻力的地方，提高武力犯台的門檻，讓共軍不敢貿然動武。

盧德允認為，M109A7自走砲就是不應該買的項目，他形容這項武器在陸地上就像個「活靶」，無論放在台灣本島或澎湖，都打不到中國大陸的土地。這意味著必須等敵人靠近或上岸才能打擊，失去了防衛意義，批評不需要花 1000多億買這種形同活靶的武器。他指出，國防部將 M109A7宣傳為防衛韌性與不對稱戰力，根本就是指鹿為馬、把納稅人當笨蛋，完全違反不對稱作戰的原則。

