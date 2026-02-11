1.25兆軍購預算證實含強弓戰術飛彈量產 攔截高度達70公里
總統賴清德宣布8年投入1.25兆特別預算強化國防，但相關條例屢遭在野封殺，賴清德今天（11日）上午10點在總統府舉行記者會，親自說明整體戰略與政策方向。副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將等三軍司令齊聚，正面迎戰外界質疑。梅家樹今也證實，此次預算將包含強弓飛彈系統量產，預估需求金額為366億元。
賴清德今舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，親自說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。除了日前媒體所揭露，軍方規劃將採購無人機、無人艇、及數百部「四足無人地面載具」（俗稱機器狗）以外，梅家樹也證實特別預算將包含強弓中程反戰術飛彈系統，以及新購各類反彈道飛彈系統、低空飛彈系統等。
據《自由時報》報導，先前曾有相關軍政人士說明，強弓飛彈的攔截高度為70公里，防空層次位於各式攔截器的最高層，中科院現正研測中的天弓五型（又稱強弓二型丶強弓精進型），攔截高度目標設定在100公里，中科院在去年第4季已進行數次射擊測試，預計今年將可進入作戰測評階段，若是測評作業達到預期目標，今年即可啟動小批量生產。
報導中指出，強弓飛彈系統將列入本次軍事特別預算項目內，預估採購2套系統丶至少128枚強弓飛彈，加上飛彈車組的各式車輛丶附屬裝備等，估計需求金額為366億元。
參謀總長梅家樹今證實國防預算將包含強弓飛彈系統。
