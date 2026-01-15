1.25兆軍購預算「對美只買3000億」？ 卓榮泰指示國防部：必須即時澄清

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

民眾黨主席黃國昌自美返國後舉行記者會表示，行政院去年提出的1.25兆國防特別預算中，只有3000億是對美軍購，其他相當高的部分並非軍購項目等掀起討論。行政院長卓榮泰強調，外界以及特定人士以故意或不符合事實的發言引起討論，也必須要即時澄清、清楚說明，才不會讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部要積極向外界說明。

卓榮泰今在行政院會上表示，關於中央政府總預算以及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」及預算，至今還沒有在立法院順利付委審查，在前幾週的院會中對於所造成的影響以及實質上的妨礙，行政院已經做相當多的說明。

卓榮泰指出，其中包括國防部的752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，因應國際情勢發展及中共的機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性、維護國家安全刻不容緩，國防部所提的軍購特別條例及特別預算正是因應情勢發展，請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要說明。

卓榮泰提到，針對外界以及特定人士以故意或不符合事實的發言引起討論，也必須要即時澄清、清楚說明，才不會讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部要積極向外界說明。

