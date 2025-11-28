1.25兆軍購 在野立委醞釀 邀賴清德國情報告

賴清德總統日前宣布，推動8年1.25兆元的軍事採購特別預算，國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥28日表示，賴總統在未清楚說明前，就提出如此高額的軍購特別預算，將力薦黨團邀請賴赴立院國情報告，民眾黨黨團表態支持，連民進黨政策會執行長吳思瑤也說，這是個好上加好的議題。

對此，總統府發言人郭雅慧昨表示，若立院朝野黨團形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

台北市長蔣萬安表示，賴清德總統「2027年大陸武統台灣」說法，已對人民造成緊張感，但賴總統先是投書外媒，又在總統府開記者會說明，並在臉書發新聞稿，但卻在傍晚又改變說法；對於這麼嚴肅、重大的國安議題，賴的說法都可以一日數變，到底是很嚴肅看待這個問題？還是只是拿出來做個操作？大家都有看到也可以公評。

林沛祥昨質疑，賴總統在完全不交代、不說明之前，就推出這麼大筆軍購特別預算，不是正常的國家領導人，他將力薦黨團邀請賴總統赴立院國情報告，但由於法令規定，總統「得」至立院報告，而不是「應」至立院報告，因此他直言，即便立院邀請，賴清德恐怕也不會來。

民眾黨團副總召張啓楷昨表示，邀請賴清德赴立院做國情諮文是民眾黨長久主張，也是賴在總統選舉期間與前民眾黨主席柯文哲同台辯論時主動提出，但賴上任後嚴重跳票，如果民進黨不再阻擋，黨團會列為考慮隨時邀請賴清德來立院，「只要他願意來」。

據了解，目前國民黨團將研商是否提出國情報告，待黨團凝聚共識後，再和民眾黨溝通。

國民黨主席鄭麗文28日表示，國際社會積極降低區域衝突，努力避免戰事時，賴清德卻提出「武統說」言論，無助台海與區域穩定，台海和平除攸關全民安全，也牽動全球局勢，賴應審慎發言，不應在此時點火。

國民黨昨也舉行記者會質疑賴清德喊出「2027武統台灣」，究竟是有情資，還是在嘴炮治國？文傳會主委吳宗憲表示，賴清德是以總統的身分發言，而非民進黨主席身分，「2027武統台灣」這麼嚴重的字眼勢必造成國內動盪不安，影響軍心、民生。