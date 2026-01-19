1.25兆軍購 ７大項目公開 無人機20萬架

立法院外交及國防委員會邀請國防部機密專報新台幣1.25兆元軍購特別條例，國防部長顧立雄（前）19日列席會議前，穿過重重媒體攝影機腳架接受聯訪。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

立法院國防外交委員會十九日召開祕密專案會議，邀國防部長顧立雄十九日報告一點二五兆軍購特別預算，會後國防部發布可公開資料，計畫採購除已公布的三千五百億元美國武器項目外，九千億外購項目涵蓋精準火砲、遠程打擊飛彈、防空反裝甲飛彈、ＡＩ輔助等七類的武器採購數量與規劃，而無人載具包括各型攻偵無人機生產逾二十萬架、無人艇逾千艘。

政院去年十一月二十七日通過預算規模一點二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，但遭藍白封殺至今無法付委。立院外交及國防委員會上午邀國防部長顧立雄專案報告並備質詢，全程採機密方式並未對外公開；顧立雄在會前指出，盼藉此向朝野立委詳盡說明，希望儘速交付委員會審查。

廣告 廣告

機密專報結束後，國防部針對可公開部分向立委提交「『強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例』規劃執行說明資料」，強調特別預算涵蓋建構防衛體系、打造「台灣之盾」；引進高科技與ＡＩ、加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈等三大特色，內涵結構分明，聚焦不對稱戰力的整合與強化防衛韌性。

說明資料提到，「籌購品項」共七類。一是精準火砲，籌購Ｍ１０９Ａ７自走砲六十門、精準彈藥四０八０發、彈藥車六十輛、救濟車十三輛、榴彈及附屬裝備。二是遠程精準打擊飛彈，籌購海馬士多管火箭飛彈系統八十二套、精準火箭一二０三箱、戰術區域飛彈四二０枚。

三是無人載具及反制系統，包括反甲型無人機飛彈系（ＡＬＴＩＵＳ-７００Ｍ共一五五四架、ＡＬＴＩＳ-６００ＩＳＲ共四七八架）；濱海監偵型、濱海攻擊型（沉浸、投彈、自殺）等各類無人機約二十萬架、無人艇一千餘艘；以及各類別的無人機反制系統。

四是防空、反彈道及反裝甲飛彈，包括標槍反裝甲飛彈七十套、一０五０枚；拖式２Ｂ反裝甲飛彈二十四套、一五四五枚及各式防空飛彈系統（含彈藥）。六是人工智慧（ＡＩ）輔助等部分，包括人工智慧決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。

六是強化作戰持續量能相關裝備，包括子項一「因應戰時高消耗擴增軍備產線」，為籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等。子項二「機動阻絕器材」目的提升戰場阻絕能力。子項三說明在產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目，包括一二０公厘戰車彈、一０五公厘戰車彈、卅公厘機砲彈、一五五公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。

七是台美共同研發及採購合作之裝備、系統，將採購台美共同研發及採購合作的裝備、系統，以獲取新興科技系統，以利強化作戰韌性及提升不對稱戰力。

國防部也說明軍購案項合約（發價書）執行進度，目前已獲Ｍ１０９Ａ７自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、ＡＬＴＩＵＳ反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式２Ｂ反裝甲飛彈等五項進行知會國會程序。

其餘案項，美國防部正加速內部審查，有鑑於軍售案知會國會金額為美方同意釋出的最大可能供售範圍及額度，國防部說明已先期與美方針對作戰需求完成軍購項量、金額確認，後續仍將視立院核定額度做適度調整。