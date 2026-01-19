1.25兆軍購 ７大項目公開 無人機20萬架
記者王誌成∕台北報導
立法院國防外交委員會十九日召開祕密專案會議，邀國防部長顧立雄十九日報告一點二五兆軍購特別預算，會後國防部發布可公開資料，計畫採購除已公布的三千五百億元美國武器項目外，九千億外購項目涵蓋精準火砲、遠程打擊飛彈、防空反裝甲飛彈、ＡＩ輔助等七類的武器採購數量與規劃，而無人載具包括各型攻偵無人機生產逾二十萬架、無人艇逾千艘。
政院去年十一月二十七日通過預算規模一點二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，但遭藍白封殺至今無法付委。立院外交及國防委員會上午邀國防部長顧立雄專案報告並備質詢，全程採機密方式並未對外公開；顧立雄在會前指出，盼藉此向朝野立委詳盡說明，希望儘速交付委員會審查。
機密專報結束後，國防部針對可公開部分向立委提交「『強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例』規劃執行說明資料」，強調特別預算涵蓋建構防衛體系、打造「台灣之盾」；引進高科技與ＡＩ、加速擊殺鏈；厚植國防產業、打造非紅供應鏈等三大特色，內涵結構分明，聚焦不對稱戰力的整合與強化防衛韌性。
說明資料提到，「籌購品項」共七類。一是精準火砲，籌購Ｍ１０９Ａ７自走砲六十門、精準彈藥四０八０發、彈藥車六十輛、救濟車十三輛、榴彈及附屬裝備。二是遠程精準打擊飛彈，籌購海馬士多管火箭飛彈系統八十二套、精準火箭一二０三箱、戰術區域飛彈四二０枚。
三是無人載具及反制系統，包括反甲型無人機飛彈系（ＡＬＴＩＵＳ-７００Ｍ共一五五四架、ＡＬＴＩＳ-６００ＩＳＲ共四七八架）；濱海監偵型、濱海攻擊型（沉浸、投彈、自殺）等各類無人機約二十萬架、無人艇一千餘艘；以及各類別的無人機反制系統。
四是防空、反彈道及反裝甲飛彈，包括標槍反裝甲飛彈七十套、一０五０枚；拖式２Ｂ反裝甲飛彈二十四套、一五四五枚及各式防空飛彈系統（含彈藥）。六是人工智慧（ＡＩ）輔助等部分，包括人工智慧決策支援系統、戰術網路及部隊快速情資分享應用套件。
六是強化作戰持續量能相關裝備，包括子項一「因應戰時高消耗擴增軍備產線」，為籌建各類型彈藥、發射藥產線、各式槍彈底火生產線、各式新型甲車組裝線、高能炸藥生產線、化學防護面具生產線、夜視鏡生產線等。子項二「機動阻絕器材」目的提升戰場阻絕能力。子項三說明在產線未建立前，為滿足戰備存量提升與基本訓耗需求，籌購重要急缺彈藥項目，包括一二０公厘戰車彈、一０五公厘戰車彈、卅公厘機砲彈、一五五公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥。
七是台美共同研發及採購合作之裝備、系統，將採購台美共同研發及採購合作的裝備、系統，以獲取新興科技系統，以利強化作戰韌性及提升不對稱戰力。
國防部也說明軍購案項合約（發價書）執行進度，目前已獲Ｍ１０９Ａ７自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、ＡＬＴＩＵＳ反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式２Ｂ反裝甲飛彈等五項進行知會國會程序。
其餘案項，美國防部正加速內部審查，有鑑於軍售案知會國會金額為美方同意釋出的最大可能供售範圍及額度，國防部說明已先期與美方針對作戰需求完成軍購項量、金額確認，後續仍將視立院核定額度做適度調整。
其他人也在看
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 7 小時前 ・ 148
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 691
川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果
美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈。對此，旅美教授翁履中今日表示，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 112
解放軍5年內攻台機率曝光！紐時專欄作家揭中共開戰前兆
美國知名專欄作家紀思道在《紐時》撰文指出，中共未來5年攻台機率約30%，海空封鎖可能性高達60%。文章推演多種情境，從初期資產撤離、網路攻擊、癱瘓電網，到飛彈斬首、打擊美軍基地及全面封鎖。紀思道強調，台灣官員更憂心「灰色地帶」行動，如海上隔離，此類非全面戰爭的施壓恐持續升高。若台積電晶圓廠因戰事受損，將引發全球經濟大蕭條。他呼籲美台及盟友合作嚇阻中國，並質疑台灣內部為獨立付出的代價，儘管台灣官方堅三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
鄭麗君讓人驚艷可選台北市？她提1關鍵反對
[NOWnews今日新聞]2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。不過，作家顏擇雅昨（18）日對此表...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 112
國民黨內外交迫！學者驚曝「3縣市」藏隱患：年底選舉風險高了
2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，希望翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳示警，國民黨正面臨內外交迫的情況，若黨中央對外不能另闢戰場、對內提名不能快刀斬亂麻，年底選舉風險就高了！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 66
對等關稅15% 企業家：台灣經濟已經等於綁進美國經濟
美國商務部15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行至少2500億美元的新增直接投資，台灣將提供2500億美元的信用保證。前桃園市議員、集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇說，台灣經濟已經等於綁進美國經濟，就算現在還不是美國的領土，但是已經很接近，至少是非常緊密的政治經濟夥伴關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
民進黨2026北市奇兵會是鄭麗君？作家曝1問題：害了她也害到賴政府
2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選尚未有定論，除了表態爭取的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，立委王世堅、民進黨前秘書長林右昌等人近期也都被點到名，其中行政院副院長鄭麗君率團赴美談下台美關稅15%，獲得不少認可，也有一派認為她會是奇兵。對此，作家顏擇雅在臉書發文大喊反對，直言若鄭麗君選北市恐害了賴政府、也害了鄭麗君。針對外界點名這次關稅談判表現亮眼......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 59
台中提名陷僵局！鄭麗文喊「沒理由勸退楊瓊瓔」：黨內協調一直都在進行
國民黨台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨失和。國民黨主席鄭麗文今（19日）接受節目《《中午來開匯》》專訪時表示，若協調不成就採取初選，大家都認為江啟臣是理所當然的市長人選，但選舉就是這樣，總有各種可能的變化，參選市長是楊瓊瓔作為國民黨黨員的權利，沒有人可以剝奪，黨中央沒有理由一定要勸退她。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
林楚茵母雞帶小雞 拚北市議員湧言會＂全壘打＂
政治中心／綜合報導2026大選年底登場，民進黨湧言會積極布局，林楚茵今天（18日）首度舉辦電影包場活動，找來了有意參選台北市議員的湧言會成員，喊話要如同電影結局，一路過關斬將，敲出全壘打，拉抬意味濃厚，同一時間，也有意參戰松山、信義區的國民黨參選人李明璇，則是請來親妹妹助陣，深入市場掃街。民視 ・ 15 小時前 ・ 8
徐欣瑩轟新竹縣長初選不公 呼籲黨中央採全民調
國民黨立委徐欣瑩17日公開向黨中央喊話，強烈要求新竹縣長初選應比照宜蘭、花蓮兩縣採用全民調機制。她直指競爭對手陳見賢以副縣長與縣黨部主委雙重身分參選，形同球員兼裁判，在長期公器私用、資源不對等的情況下，若堅持執行包含黨員投票的七三制，將無法展現真實民意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
川普怒斥哈米尼「病夫領袖」！前美使驚曝：美軍擬本週「斬首」狙殺
伊朗國內反政府示威持續升溫，國際局勢隨之陷入高度緊繃。前美國駐以色列大使施皮羅（Dan Shapiro）於週日（18日）投下震撼彈，大膽預測美國總統川普可能在未來幾天內，下令對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）執行「斬首行動」。隨著美軍航艦打擊群開往中東，這場針對德黑蘭權力核心的軍事博弈已是一觸即發。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
誰聲援中天記者就是中共協力者？黃國昌嗆綠營：除了抹紅拿不出政績
中天記者林宸佑涉國安法遭羈押，民進黨新北市議員卓冠廷稱，現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點，對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日表示，民進黨真的省省，拿納稅人的錢在府院黨養共諜，誰是中共同路人？民進黨幹點正事，一天到晚用這種抹紅的伎倆，拿不出政績，除了抹紅抹黑，民進黨到底還幫台灣社會幹了什麼事？民眾黨今日舉辦2026共同政見發表會，黃國昌會......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 14
幕後／初選贏了、整合才要開始 民進黨南二都隱憂漸浮現
民進黨高雄、台南市長初選落幕，分別由賴瑞隆、陳亭妃出線。新潮流重新拿下高雄，過去由高雄市長陳其邁主導系統將重組，新系與湧言會的角力也將是觀察重點，而陳亭妃積極邀約林俊憲卻被給軟釘子，整合之路剛開始就受挫，未來如何撕下對手貼上的「背骨」標籤，消弭黨內裂痕，真正的考驗才開始。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記者林宸佑涉國安法遭羈押 黃國昌籲毋枉毋縱不要雙標
中天記者林宸佑涉國安法遭羈押，民眾黨主席黃國昌今天（18日）說，個別司法案件，民眾黨立場非常清楚，「毋枉毋縱、不要雙標」，不要特定案件就有特定綠媒事先掌握訊息，這才是法治社會該有的原則。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 134
力拚黨內出線！林亮君首戰初選 顏蔚慈傳授「選舉撇步」
民進黨台北市議員林亮君、新北市議員顏蔚慈18日一大早攜手至濱江市場掃街。被問到中山大同市議員選情，林亮君表示，民進黨此區將提名4席，這也是她第一次參與黨內初選，這次會和顏蔚慈一起掃街，除了是同黨夥伴更是自己國中學姊，私下也會向她請教選舉的撇步。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
劍指美台？共軍「斬首演練」歷時不到2分鐘 學者曝3大關鍵：暗示太明顯
中國解放軍日前釋出一段特戰演練影片，畫面中士兵以弓箭無聲射殺哨兵，結合無人機高空鎖定與地面突擊部隊同步攻堅，整場「斬首式」行動從潛入到殲敵僅歷時不到2分鐘，引發關注。對此，台大教授苑舉正在《中天辣晚報》中點出中國此演練影片的3大關鍵，他直言「實在暗示的太明顯了」。中國央視日前釋出共軍演練畫面，三架無人機在夜幕中劃出幽藍軌跡，特戰隊員如暗夜魅影般潛入，一柄現代......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 2
顏蔚慈站台林亮君 憂白委亂象蔓延地方
新北市議員顏蔚慈18日上午至濱江市場與台北市議員林亮君一同掃街，笑稱自己不僅是她國中學姐更是通過黨內初選的學姐，並以中山大同區曾有議員落選一事為例，將全力支持林的初選。然而，談到自己三重蘆洲選區，顏蔚慈直言最大的因素是民眾黨，更批評民眾黨黨主席黃國昌一連串動作無助於國家，也無助於地方。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍白連推「錢坑法案」掏空國庫上看2.3兆！ 行政院：不利國家發展
[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨未與行政部門研議就逕自宣布推動「台灣未來帳戶」，恐怕將造成政府12年至少多支出4500億元。據統計，本屆藍白所提影響財政紀律的法案，所需經費上看2.3兆元；行政院批評，在野黨不斷透過削弱中央財政能力、增加中央政府支出，已經侵害行政院提出預算、形成施政計畫之權。將造成國家財政重大負擔，勢必產生嚴重排擠現象，不僅影響政府整體政務的推動，更不利國家的長期發展。 藍白立委接連提出被稱為「肉桶錢坑法案」，包括前年修惡「財劃法」從中央搬4165億元至地方、普發現金1萬元計2360億元、停砍年金導致公教退撫基金10年須增補6970億元、軍人待遇條例290億元、警察人員人事條例62億元。國民黨更提案將老農津貼提高到月領1萬5000元，相較政院版每月1萬元，未來國庫將多支出317.5億元；另外，日前強行通過的眷改條例，經民連質疑將花費超過2000億元經費；不當黨產條例若通過，救國團、婦聯會400億元不當黨產，將難移轉國有。 對此，行政院發言人李慧芝表示，對於這些增加政府支出及負擔的法案，政院一直以來的立場，都是請立法院尊重憲法賦予行政院的施政計畫與預算提出權。不過，新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 9
意有所指? 卓揆出席活動喊"感激多數媒體忠於國家"
政治中心／綜合報導綽號馬德的中天記者兼主播林宸佑，因涉犯國安法等罪遭羈押禁見，今天行政院長卓榮泰出席活動，致詞中特別提到，絕大多數媒體工作者都"忠於國家、忠於事實"，而同一時間台灣基進黨也到馬德任職的電視台前踢館抗議。活動主持人：「掌聲歡迎我們行政院院長，卓榮泰卓院長上台致詞。」出席海委會辦公廳新建工程上樑儀式，行政院長卓榮泰這話意有所指。記者vs.行政院長卓榮泰：「絕大多數媒體工作者都是，忠於國家、忠於事實、忠於自己，而且是會成為社會正義跟公道的橋梁，(院長剛剛講記者有沒有說是哪一台的)，我講你們都很棒。意有所指？卓揆出席活動喊「感激多數媒體忠於國家」。（圖／民視新聞）卓榮泰點到為止，不過同一時間台灣基進黨帶著塗紅的煤炭，直接來到中天記者兼主播林宸佑任職的電視台踢館。台灣基進黨團：「統戰賊窩在中天，國安破口在眼前。」台灣基進黨前往中天電視台，針對主播林宸佑涉犯國安法抗議。（圖／民視新聞）事件爆發第一時間，民眾黨團主任陳智菡火速聲援，白營嘉義市長參選人張啟楷也砲轟是綠色恐怖，反觀一向力挺中天的國民黨相當低調，一度發文「什麼狀況又來了」，之後火速刪除。台灣基進黨主席王興煥：「民眾黨非常清楚他們要討好誰，跟國民黨爭相獻媚來討好北京。」民眾黨團主任陳智菡：「為什麼我們聲援一個台灣的國民，要把它定義為是討好北京，台灣民眾黨並不是在聲援馬德，而是我們在要求司法，應該要公平的審理。」白營力挺到底，而針對林宸佑等人遭查辦，國防部也坦言，中國滲透日趨嚴重。國防部長顧立雄：「我們也發現有90%以上的案件，都是官兵檢舉或自查所得，那可見官兵的這保防教育還是成功的，因為確實這個情況(中國滲透)，是相當的一個嚴重。」記者及國軍涉犯國安法，不光引起社會譁然，背後目的還有待檢警抽絲剝繭。原文出處：意有所指？卓揆出席活動 喊「感激多數媒體忠於國家」 更多民視新聞報導林宸佑涉國安案遭收押 吳思瑤駁清算籲：勿鼓動輿論辦案柯志恩領先賴瑞隆？最新民調曝光 前空姐揭真相：同溫層取暖大會民進黨議員初選「禁大咖條款」將廢除！賴清德等人可重返合體文宣民視影音 ・ 3 小時前 ・ 1