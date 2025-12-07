1.25兆軍購？特別條例草案未提品項 8年恐難達標
賴總統指示行政院編列「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別預算，將在八年內投入一點二五兆元，創下我國軍事投資的紀錄。然而，特別條例草案完全未提及採購品項，目前少數已經曝光的裝備，依據先前國軍或其他國家的採購金額，距離一點二五兆元頗有距離。
學者認為，最大問題不是湊不到數字，而是即使美方全力配合，也難以在八年內達成目標，屆時恐又重蹈F-16戰機採購，特別預算即將到期，但戰機一架未交的窘境。
特別條例草案指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫」目標包括「建構重層防衛體系，打造台灣之盾」、「引進高科技及人工智慧，加速擊殺鏈」、「厚植國防產業，打造非紅供應鏈」。但草案中除八年期程與一點二五兆元總額外，未提任何數字。目前立院外交及國防委員會中，除民進黨立委王定宇曾在臉書透露部分品項，多數立委並未接到國防部的相關說明。
已被媒體曝光的品項，包括增購一個營的增程版愛國者三型飛彈，並對現役三個營進行性能提升；採購ＩＢＣＳ（整合式防空作戰指揮系統）；採購新式M109A7自走砲；中科院的強弓（天弓四型）反飛彈系統與銳鳶二型無人機等。
上述品項相加，距一點二五兆元仍有相當距離：M109A7自走砲先前傳言將採購一六八輛，總金額約新台幣九百億元；強弓採購數字不明，先前天弓三型總計十二個連，總金額新台幣七四八億元；今年五月美國政府批准向丹麥出售兩個連的愛國者，搭配ＩＢＣＳ，總金額為八十五億美元。
淡江戰研所兼任助理教授揭仲認為，特別條例草案的建軍方向正確，執行層面卻有很大變數：例如ＩＢＣＳ之類的防空系統整合，除現在的諾斯洛普格魯曼公司，其他軍火大廠也想進軍此領域，台灣如果參與，可協助分擔研發成本；由於這是徹底的防禦性系統，美國政府應該不會阻攔。
然而，要高度整合各感測系統所獲得的情資，並且指揮橫跨美製與國造的武器系統，加上人工智慧輔助，若真作到功能完整，經費可能高得嚇人。另外對於無人載具反制，國際市場上已經有不少產品問世，但要真的完整涵括各種需求，也不便宜。
他認為，值得擔心的是時間估計過度樂觀，這些目標就算美國願高度支援，也難以在八年內完成。
