1.25兆軍購「維修費4.5兆」 退將示警：不能編入特別預算

賴清德11月宣布，未來8年將投入1兆2500億元經費打造先進防衛作戰體系，引發質疑。（資料照）

賴政府欲編列1.25兆國防特別預算，將來所需的作業維持費，評估約需3倍預算。後勤專業的退將表示，以20年全壽期言，整體預算估將達4兆到4.5兆元，而作業維持費不能編入特別預算。胸腔科醫師蘇一峰質疑，買過時的武器又拿不到貨，大錢坑未來花錢花不完。

有退役軍方人士指出，軍火商布局不僅賣裝備，主要是後勤與技術費，以長程預警雷達來說，買武器花300多億元，但5年維持費就須100多億元，從成軍到現在，付的維持費可能已夠再買1座雷達了。外傳1.25兆包括增購愛國者飛彈項目，維修與性能提升的費用都非常貴，且不論是長程預警雷達或愛國者飛彈，高階維修都掌握在美國手中，台灣「根本不能碰」，美方要開多少價，台灣只能照付。

前陸軍司令李翔宙質疑，現在國防預算編列全亂了套，都是先說一個數字，再叫下面編，完全違反程序；至於龐大的作業維持費，一定是挖東補西，且那時已非賴政府執政了。買武器只是喝湯，後勤維修賺的錢才是吃肉。生產只能賺一次，維修錢可賺到武器報廢。

軍方官員表示，1.25兆國防特別預算，還是要看採購項目才能進行作業維持費規畫，無論是台美軍售或是採購中科院裝備，或是商購，有的是有2年零附件與保固，有的是第1年就要開始編列維修。他憂心，我向美採購且延宕的武器，現在陸續交貨，將來又有新購武器交貨，不到數年，作業維持費合在一起，將達高峰期，國防預算額度根本吃不下。

蘇一峰直言，矽盾晶片產業鏈要送去給美國，花大錢買過時的武器又拿不到貨，買武器後勤維修才是錢坑，國防部應向立法院說明。

網友表示「每個都盆滿缽滿的，羨慕啊」、「標準的掏空國家隊」、「台灣敗家子！青鳥的最愛」、「一次敗家到台灣掛掉，換賴清德出國夢」。

