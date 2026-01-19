「1.25兆軍購」要買啥？ 國防部「機密專報」在野批黑箱

國防部長顧立雄到立院專案報告，但全程採秘密不公開形式。（圖／東森新聞）





為了強化國軍防衛戰力，國防部編列1.25兆的軍購特別預算，國防部長顧立雄為此到立院專案報告，但全程採秘密不公開形式，引發在野黨抨擊黑箱作業。對此顧立雄強調，在美方進行知會國會程序前，不會對外公開軍購項目。

國軍愛國者飛彈，大秀超強戰力，我軍持續強化防衛，編列1.25兆軍購特別預算，不過至今條例還卡在立院程序委員會未審，要花錢但是能買哪些裝備，各界相當好奇。

國軍官兵：「發射。」

這回軍購總額，可說是歷來之冠，根據目前曝光資訊評估。可分為美方已宣布包含，M109A7自走砲、海馬士系統，無人機標槍拖式飛彈，3500億台幣還有可能，尚未宣布台灣之盾、愛國者飛彈增購案，將近千億預算，以及我方自製相關武器等。

國防部長顧立雄：「美方知會國會之前，我們沒有辦法對外公開，為了跟朝野來進行一個溝通，所以我們來安排機密會議，希望就是說還是能夠，盡速付委。」

國防部長顧立雄親赴立院專報，喊話朝野速審，軍購特別條例，但會議過程全採，秘密不公開引發在野，質疑是黑箱作業。立委（國）羅智強：「我們是出錢方，那什麼事情都要事事遮掩，那這中間存在什麼樣一個落差，我覺得這才是今天民進黨政府應該要面對的事情。」

立委（國）馬文君：「為什麼這樣的這麼大額的特別預算，要用全機密的方式來報告，因為這是非常不合理的，我們不排除會在排一個公開的一個報告。」

面對當前兩岸情勢，軍購預算編列實屬必要，即便朝野互信不足，仍得對立中尋求共識。

