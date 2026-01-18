1.25兆軍購 逾千億買愛國者

美方尚未宣布的對台軍售項目，包含愛國者飛彈及NASAMS地對空飛彈系統，其中愛國者飛彈增購案是千億元起跳的大案。（本報資料照片）

國防部編列1.25兆元上限的軍購特別預算，今（19）日將向立法院國防委員會進行機密報告。據了解，軍購項目包括美方已知會美國國會5項軍售案外，還有4項未宣布，其中2項預料是美對台軍售愛國者飛彈，及國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）等；至於國內自製項目則包括天弓四型飛彈，天劍二型空對空飛彈，無人機與無人艇等自製購案等。

國防部長顧立雄今將出席委員會的會議，報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規畫執行案項」，並備質詢，全程為機密會議。

國防部之前曾表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等7大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項軍售案，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍售案正加速內部審查。

國防部強調，對於相關品項規畫，均經過縝密、科學分析；但具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦的特別預算金額前，仍無法公開，所以，將以機密會議方式向立院國防委員會專案報告。

國防部規畫以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列上限1.25兆元經費；國防部副部長徐斯儉日前表示，1.25兆元之中，有3000餘億元在台產製，其他向外採購。目前美方宣布的5項軍售案，約3000億餘元，另國產自製約3000億餘元，換言之，還有6000億元裝備是對美軍售與商購項目，據指出，商購案會公布標案，但只會提及品項與數量，不會說明價格。

目前美方尚未宣布的軍售項目，包含愛國者飛彈及NASAMS軍售案等，都在賴清德總統推動的「台灣之盾」構想中，而愛國者飛彈增購案更是千億元起跳的大案。

此外，美宣布售我最新的「M109A7自走砲」案，軍方官員說，一輛A7自走砲相當於國軍一個砲兵連的兵力，從搜尋鎖定目標到發射砲彈，再迅速撤離，機動更換陣地，只要2分鐘時間，他指出，M109A7自走砲是「打了就跑」，現代戰爭若2分鐘內無法移動位置，存活率就大幅降低。